“หนูนา” และคนรักคนช้าง ไถ่ชีวิต “น้องต้นหนาว” พร้อมมอบชื่อใหม่ “น้องต้นบุญ”

หนูนา-กัญจนา พร้อมคนรักช้างร่วมบริจาค 1.3 ล้านบาท ไถ่ชีวิต “น้องต้นหนาว” ช้างเด็กแสนอาภัพแต่ใจสู้ จากเจ้าของเดิม พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่า “น้องต้นบุญ” ก่อนเตรียมส่งตัวให้สถาบันคชบาลฯ
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือช้างในบ้านเรา ได้เปิดเผยเรื่องราวการไถ่ชีวิตน้อง “ต้นบุญ” (ชื่อเดิม ต้นหนาว) ผ่านเฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa ว่า
วันนี้… เด็กน้อยต้นบุญจะเป็นไทโดยสมบูรณ์…(ชื่อเดิม “พาวาแม” “ต้นหนาว”)วันนี้ …ดิฉันจะจ่ายเงิน 1.3 ล้านบาทให้คุณเจ้าของ…เด็กชายต้นบุญ.. ผู้มีชีวิตน่าสงสารมาแต่เล็ก…
ทุกท่านทราบแล้วว่า…น้องถูกพรากจากแม่ตั้งแต่หนึ่งขวบ ยังไม่หย่านม เอามาฝึกอย่างทารุณ…ถูกขายไปทำงานที่เกาะสมุย… จนติดเชื้อไวรัส อาการหนักปางตาย…ชนิดที่ดิฉันและหลายๆคนไม่คิดว่าน้องจะรอด…แต่เพราะความเป็นเลือดนักสู้… หนูจึงรอดมา และมีชีวิตใหม่ได้…
ยอดเงินทั้งหมดที่ทุกท่านช่วยบริจาคเพื่อซื้ออิสรภาพให้ต้นบุญ..Update ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ 2,449,436.13 บาท..ดิฉันน้ำตาซึมกับความเมตตาที่ทุกท่านได้โอบกอดต้นบุญไว้…
ดิฉันสังเกตยอดเงินที่แต่ละท่านบริจาคแต่ละยอดอาจไม่ได้มากมายนัก ..นั่นแสดงถึงว่ามีคนจำนวนมากเหลือเกินที่ช่วยน้อง…จึงทำให้เป็นยอดรวมจำนวนมากขนาดนี้ได้…ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยน้องนะคะ…
ตอนแรกดิฉันนึกว่าจะได้ประมาณอย่างมากก็ 2-3 แสน แล้วดิฉันจะออกที่เหลือเอง…ปรากฏว่าดิฉันไม่ต้องออกเพิ่มเลย…เงินจำนวนนี้หลังหักค่าตัวน้องแล้ว…ดิฉันจะกันไว้เป็นค่าเลี้ยงดูน้องต้นบุญ ที่เป้จะช่วยเอาน้องไปดูในช่วงที่คชบาลกำลังหาควาญ…เดือนละ 20,000 บาท (เป้ไม่ได้ขอ ดิฉันให้เอง)…และเป็นค่าเดินทางของน้องมาคชบาล…ที่เหลือดิฉันจะโอนเข้ากองทุนน้องกันยาทั้งหมด เอาไว้ช่วยช้างเชือกอื่นๆ…
ที่ดิฉันไม่โอนเข้ากองทุนช้างของคชบาล…เพราะในวันที่ 17 ธันวา…ที่จะมีการเปิดโรงช้างตกมัน…ดิฉันจะมอบเงินจำนวน 20 ล้านบาทเข้ากองทุนคชบาลอยู่แล้ว …เท่ากับต้นบุญมีเงินจำนวน 20 ล้านบาทติดตัวไปคชบาล…(ดิฉันโปร่งใสเสมอกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินบริจาค…เพราะถือว่าไม่ใช่เงินของดิฉัน…)
ส่วนวันที่ต้นบุญจะออกจากโรงพยาบาลช้างกระบี่ ว่าเป็นวันใดนั้น…ขอรอดูผลเชื้อไวรัสตามอวัยวะน้อง และเป้จะดูฤกษ์ก่อนค่ะ…
ต้องขอบคุณเจ้าของน้องที่ยอมให้ควาญอยู่กับน้องจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล…และเมื่อไปอยู่ที่เป้..ก็จะให้ตามไปอยู่อีกสองวันค่ะ…
ต้นบุญ… หนูเป็นต้นของบุญที่จะแตกยอดรํ่าไป…เติบโตเป็นพ่อพลายที่สง่างามนะลูก…หนูอาจจะเกิดมาลำบาก แต่จากนี้ไป…ชีวิตหนูสดใสแล้ว…หนูจะมีแม่รับเป็นแม่คนไหนที่คชบาล…ป้าก็อยากคอยดู…ส่วนแม่ที่เป็นคนนั้น หนูมีมากมายทั่วประเทศนะลูก….
