ชมฟรีตลอดงาน “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” วันที่ 12 – 14 ธ.ค.นี้ ที่จุฬาฯ

จุฬาฯ เชิญชม “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” ภายใต้แนวคิด “มองเมืองผ่านเลนส์วิทยาศาสตร์”
วันที่ 12 – 14 ธ.ค.นี้ เข้าชมฟรีตลอดงาน!!
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์และภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มองเมืองผ่านเลนส์วิทยาศาสตร์” เพื่อให้สาธารณชนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเมือง วิทยาศาสตร์ และชีวิตประจำวัน ผ่านการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมเมืองด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก ๆ คนได้ร่วมสำรวจธรรมชาติ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ในมุมมองใหม่ ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และสังคมเมืองจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร และจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไร โดยมีการเปิดพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในภาควิชาต่าง ๆ มาจัดแสดงให้ชมยามค่ำคืนและจัดเพียงปีละครั้ง ซึ่งไฮไลต์ของงานในปีนี้ คือ “ปูราชินี” ซึ่งเป็นปูที่หาได้ยาก ค้นพบโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีโมเดล 3D printing ของ “มอธหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก” ผีเสื้อกลางคืนขนาดบิ๊กไซส์ แร่หายาก พิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิต (Living Plant Museum) จัดแสดงต้นไม้หายากในสวนขนาดใหญ่ ซากดึกดำบรรพ์ โครงกระดูกสัตว์หายาก และมิวเซียมของสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ
“พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนแตกต่างจากการชมพิพิธภัณฑ์ในเวลาเปิดทำการปกติ ในปีนี้เราเตรียมสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น มีการวางแผนเรื่องแสงสว่างให้เหมาะสม รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่แต่ละภาควิชาได้เตรียมความสนุกให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ร่วมทดลองและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดจุดบริการเครื่องดื่มหรืออาหารให้ผู้เข้าชมงานอีกด้วย จึงขอเชิญชวนเด็กๆ เยาวชน และผู้ปกครองมาร่วมเป็นนักสำรวจยามค่ำคืน พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในมิติใหม่ ในงาน พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคมนี้”
ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/share/14QoFGP3QQY/
