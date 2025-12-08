ส่งท้ายปีสุดฟิน กับ "แกรนด์ดินเนอร์บุฟเฟต์" สุดอลังการ ณ ห้องอาหารเวนติซี

ส่งท้ายปี วันที่ 31 ธ.ค. นี้ แบบสุดฟินกับแกรนด์ดินเนอร์บุฟเฟต์สุดอลังการ ณ ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
เตรียมต้อนรับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมดื่มด่ำช่วงเวลาดีๆ กับครอบครัวและคนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหรา อบอวลด้วยความสุข ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ กับ “แกรนด์ดินเนอร์บุฟเฟต์” สไตล์อิตาเลียน–ไทย และอาหารนานาชาติที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ให้คุณอิ่มอร่อยได้แบบไม่อั้นตลอดค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า
ไฮไลต์ความอร่อยที่ไม่ควรพลาด ขบวนอาหารอิตาเลียน–ไทยจัดเต็ม ซีฟู้ดออนไอซ์สุดพรีเมียม กุ้งแม่น้ำ, กั้ง, หอยแมลงภู่, ปู หอยนางรม ซูชิ-ซาชิมิ ของว่างและสลัดหลากหลาย อาหารนานาชาติครบครัน ทั้ง หมูหัน, ขาแกะอบ, เนื้อซี่โครงอบ, เนื้อซี่โครงวากิวย่าง, โฮมเมดพาสต้า, แฮมอบน้ำผึ้ง พร้อมเครื่องเคียง ชีสพรีเมียมนานาชนิด และของหวาน ในราคาเพียง 2,999 บาท++ต่อท่าน รวมแพ็กเกจเครื่องดื่มแบบไม่อั้น และสำหรับเด็ก 6 – 11 ปี ราคา 999 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.30 น.
พิเศษ เติมเต็มค่ำคืนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์ชมพลุสุดตระการตา ณ โลตัส การ์เด้น ชั้น 26 เพียง 750 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว
ร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษ และต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ำคืนแสนอบอุ่นและอร่อยเกินห้ามใจ ที่ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2100-6255 อีเมล: diningcgcw@chr.co.th
