"ภูกระดึง" สุดคึกคัก รับนักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวในวันพ่อ

เข้าฟรีวันพ่อ! "ภูกระดึง" คึกคักต้อนรับนักท่องเที่ยวทะลุ 2,500 คน สัมผัสอากาศหนาว 13 องศา พร้อมมาตรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันพ่อแห่งชาติอย่างคึกคัก หลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ โดยมีสถิติยอดนักท่องเที่ยวรวมกว่า 2,500 คน ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส พร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
วันที่ 5 ธันวาคม 2568 - นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ ทางอุทยานฯ ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศและความงดงามของธรรมชาติบนยอดภูกระดึงอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้า สภาพอากาศบนยอดภูกระดึงเย็นสบาย โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 13 องศา และสูงสุดที่ 22 องศา ความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 90% ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมไอหมอกยามเช้าได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่ 14 ลบ.ม. ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกลางแจ้ง
"ภูกระดึงในช่วงนี้ถือเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) อากาศดี ไม่มีฝน เหมาะแก่การเดินป่าและกางเต็นท์พักแรม โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมถึงการเดินชมธรรมชาติตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ" นายภูวนัยกล่าว
พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา อุทยานฯ ได้เปิดให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกโผนพบ และน้ำตกเพ็ญพบใหม่ อีกครั้ง หลังปิดมานานกว่า 1 ปี เนื่องจากเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว โดยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ด้วยการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่นำทางตลอดเส้นทาง เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. เท่านั้น ในลักษณะหนึ่งรอบต่อวัน
ทางอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
นอกเหนือจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว อุทยานฯ ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ "ขยะคืนถิ่น" โดยเจ้าหน้าที่จะคัดแยกขยะและมอบให้นักท่องเที่ยวนำกลับลงมาด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เพียงมอบประสบการณ์ความงดงามทางธรรมชาติ แต่ยังเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ร่วมกันรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline