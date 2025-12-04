Phimai Night Light Up ปีที่ 3 ชมสีสันตระการตายามราตรีที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ตื่นตาตื่นใจไปกับสีสันสุดตระการตาในเวลาค่ำคืนที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กับกิจกรรม “Phimai Night Light Up” เริ่ม 5 ธันวาคมนี้ ไปจนถึง มกราคม 2569 พร้อมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล สายถ่ายรูปต้องไม่พลาด
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โบราณสถานสมัยขอมที่ยิ่งใหญ่งดงามตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 โดยกรมศิลปากรดำเนินโครงการพัฒนาไฟประดับโบราณสถานปราสาทหินพิมาย เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวมิติใหม่ ที่จะช่วยปลุกเร้าการมาเยือน และกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับ ผ่านกิจกรรมการเที่ยวชมโบราณสถานยามราตรี ชมการประดับไฟแสงสีสุดอลังการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ด้วยการย้อมสีปราสาทด้วยแสงไฟที่ปรับเปลี่ยนโทนสีได้ สัมผัสความงาม ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์รูปแบบใหม่อันน่าประทับใจ
สำหรับปี 2568 นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายใต้ชื่อ “Phimai Night Light Up ปีที่ 3”
เตรียมพบกับสีสันยามค่ำคืนได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.30 - 21.00 น. ตลอดเดือนธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม 2569
เริ่มคืนแรก 5 ธันวาคม 2568 นี้
นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวผุ้รักการถ่ายภาพ อุทยานฯ ยังจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "Phimai Night Light Up ปีที่ 3" ชิงรางวัลรวมกว่าสองหมื่นบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก facebook.com/PhimaiHistoricalParkFAD
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline