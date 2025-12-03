ม.ศิลปากร ชวนชมจิตรกรรมบนกำแพงวัง “รำลึกแห่งแสงและสายใยศิลป์”

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เชิญชวนชาวศิลปากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ชมการจัดแสดงภาพกิจกรรมจิตรกรรมบนกำแพงวัง “รำลึกแห่งแสงและสายใยศิลป์” ผลงานโดย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับการจัดการแสดงศิลปะกลางแจ้งครั้งนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและงดงามกว่า 15 ภาพ บนกำแพงยาว 40 เมตร ที่สะท้อนคุณค่าความงามทางศิลปะ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมชมความสวยงามและเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตลอดแนวกำแพง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ฝั่งประตูแดง) โดยสามารถเดินชมได้ตลอดทั้งวัน
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
