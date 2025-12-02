ตามมี มอบของขวัญวันพ่อตลอดเดือนธันวาคมนี้ “ชวนคุณพ่อมาอิ่มอร่อยที่ร้านตามมี รับฟรีทันทีเมนูสุดพิเศษ “ปลาย่างใบชะพลู”

ตามมี (ThamMe) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้และประมงพื้นบ้าน ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข จัดแคมเปญพิเศษ “เดือนของพ่อ” เชิญชวนทุกครอบครัวพาคุณพ่อมาอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารไทยฟิวชั่นรสเลิศ พร้อมรับฟรี!! เมนูไฮไลต์ “ปลาย่างใบชะพลู” 1 จาน มูลค่า 150 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2568
ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมเฉลิมฉลองส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ได้ที่ร้านตามมี (ThamMe) ได้ทั้ง 2 สาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ สาขาบรรทัดทอง Tel. 063-212-4459 / สาขาสัมมากร Tel. 062-604-9119
เกี่ยวกับ ตามมี (ThamMe) ตามมี (ThamMe) ดำเนินงานบนแนวคิด “Sufficient Food – Feel Good Taste Good” มอบอาหารที่อร่อย ปลอดภัย อย่างมีที่มาชัดเจน จากคนปลูกธรรมธุรกิจ ประมงพื้นบ้าน และฟาร์มออร์แกนิก ในราคาที่เป็นธรรม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคและสนับสนุนระบบอาหารยั่งยืนของไทย