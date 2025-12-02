“วันพ่อ 5 ธันวาคม” องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เปิดให้เที่ยวสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ “วันพ่อ 5 ธันวา” เด็ก ๆ และผู้สูงอายุ เข้าสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT) เปิดให้เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมสวนสัตว์ทั่วไทยฟรี เฉพาะวันที่ 5 ธ.ค. 2568 เท่านั้น
*สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทริปสนุกสุดพิเศษสำหรับเด็ก ๆ ทั้ง 6 แห่ง 1โครงการ ภายใต้การกำกับดูแลองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT) ใกล้บ้านของคุณ!
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ ในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนร่มรื่นและอบอุ่น
