สิ้นสุดการรอคอย “เมเปิลแดง” ยอดภูกระดึง เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว!

อช. ภูกระดึง อัพเดตภาพของ “เมเปิลแดง“ ที่กำลังเปลี่ยนสีสวยสดใสรับลมหนาวรอต้อนรับนักท่องเที่ยว บนยอดภูกระดึง จ.เลย
สำหรับ “เมเปิล" (maple) หรือ “ก่วมแดง” หรือ “ไฟเดือนห้า” เป็นพืชในสกุลเมเปิล วงศ์เงาะ คำว่า “ก่วม” ใช้เรียกต้นไม้กลุ่มเมเปิลที่มีถิ่นกำเนิดในเเทบประเทศไทย เป็นคำภาษาไทย ไม่ได้มีความหมายรวมถึงเมเปิลทุกชนิดในโลก
ก่วมแดง หรือเมเปิลในเมืองไทย มีเขตการกระจายพันธุ์แคบ พบตามป่าดิบเขาหรือตามริมลำธารบนภูเขาหินทราย ระดับความสูง 1300-2200 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดย ทุก ๆ ปีในช่วงฤดูหนาว เมเปิลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสในช่วงราวเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนั้น ๆ
สำหรับ “อุทยานแห่งชาติภูกระดึง” อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นตำนานแห่งภูภาคอีสาน สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดย “ยอดภูกระดึง” ตั้งอยู่บนความสูง 1,288 เมตรจากระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาสูงในระยะทางประมาณ 7 กม. ผ่านซำต่าง ๆ อาทิ ซำแฮ่ก ซำแคร่ ไปจนถึง “หลังแป” หรือยอดภูกระดึง
ยอดภูกระดึง มีลักษณะเป็นหน้าผาตัดกว้างใหญ่ลักษณะรูปหัวใจ แต่หลายคนก็ยอมลำบากเดินขึ้นไปเพื่อถ่ายรูปเคียงคู่กับป้าย “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง” เป็นที่ระลึกบริเวณหลังแป อีกทั้งยังเพื่อไปสัมผัสกับอากาศหนาวและความงดงามของทิวทัศน์ด้านบน
บนยอดภูกระดึงมีจุดไฮไลต์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของภูแห่งนี้คือ “ผาหล่มสัก” ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ตกที่มีเอกลักษณ์และสวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย จากองค์ประกอบของความงามยามอาทิตย์อัสดงที่ลงตัว ทั้งต้นสนเดียวดายที่มีกิ่งยื่นออกไปรับกับชะง่อนหินที่ยื่นไปยังหน้าผา
นอกจากนี้บนยอดภูกระดึงยังมีเส้นทางสายน้ำตกอันชุ่มฉ่ำที่มีน้ำตกน่าสนใจ อาทิ น้ำตกโผนพบ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกถ้ำสอเหนือ ฯลฯ เป็นต้น
