เริ่มแล้ว "งานพรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.๙" ชวนชมดอกไม้สัมผัสลมหนาว 1–10 ธ.ค. นี้

สวนหลวง ร.๙ ชวนสัมผัสความงดงามของดอกไม้หลากสีสันที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า 500 ไร่ ในงานพรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.๙ ประจำปี 2568 “เจ้าฟ้าแห่งพฤกษาพรรณ มิ่งขวัญของปวงประชา 70 พรรษา” ชมนิทรรศการพฤกษานานาพรรณ ตลาดต้นไม้ สินค้าและอาหารมากมาย 1–10 ธ.ค. นี้
มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคีเครือข่าย จัดงาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.๙” ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “เจ้าฟ้าแห่งพฤกษาพรรณ มิ่งขวัญของปวงประชา 70 พรรษา” เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติชมสีสันของไม้ดอกนานาพรรณที่เบ่งบานรับหน้าหนาวบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2568 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ภายในงานพบกับนิทรรศการสุดพิเศษ อาทิ “เฟิร์นและกล้วยไม้” “ทิวลิปบานที่สวนหลวง ร.๙” และ “Save the bee save the world” พร้อม 6 โซนจัดแสดงจากภาครัฐและเอกชนที่ตั้งใจเนรมิตพื้นที่ให้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าจากธรรมชาติและแรงบันดาลใจ ได้แก่ สวนญี่ปุ่น ดินแดนแห่งเทพเจ้า สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเสาโทริอิ ทางเดินข้ามสะพานไปสู่ทางเชื่อมจิตวิญญาณ และแสงโคมไฟไม้ไผ่อันอบอุ่น สวนศิลปะแห่งสีสันและอารมณ์ สวนกลางแจ้งที่ผสานศิลปะและธรรมชาติ โดดเด่นด้วยประติมากรรม “ดอกม่วงเทพรัตน์” ที่จัดวางอย่างจงใจเล่นกับสีสันสะดุดตา สวนฟาร์มมิลี่ (Family) ฟาร์มแสนสุขสำหรับทุกครอบครัว ที่ยกโรงนา กังหันลม ฟางก้อน ไปจนถึงแปลงปลูกผัก ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สวนอเมซอน หัวใจแห่งป่าฝน จำลองป่าฝนเขียวชอุ่ม ชวนเดินสำรวจความหลากหลายของพืชพรรณเขตร้อนและสัตว์ป่า สวนเทศกาลฤดูหนาว สวนโทนสีแดง–เขียว–ทอง ตกแต่งด้วยต้นสน รถไฟจำลอง และกวางคู่ สร้างกลิ่นอายฤดูหนาว เหมาะเป็นมุมถ่ายภาพสุดประทับใจ และสวนประดับกินได้ ที่จัดวางพืชผักเป็นงานศิลป์แปลกตา สร้างจุดเด่นด้วยไม้เถา สวยงามแทรกความรู้ไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ยังมีโซนจัดแสดงถาวรภายในสวนหลวง ร.๙ ที่ไม่ควรพลาด ทั้ง “อาคารแสดงพรรณไม้ในร่ม” ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเกือบ 40 ปี นำเสนอพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น อาทิ ปาล์มเจ้าเมืองถลาง หวายทะนอย เรือนเฟิร์น กล้วยไม้ อีกทั้งยังมีอาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย สวนนานาชาติ หอรัชมงคล และโซนอื่น ๆ ภายในสวนหลวง ร.๙ ที่สวยงามและร่มรื่นไม่แพ้กัน
งาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.๙” นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลแห่งฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาด ภายในงานยังมีกิจกรรมให้เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน ทั้งการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและพรรณไม้หายาก กิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ ตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์ชื่อดัง รวมถึงกิจกรรม “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นเรืองรอง” และการแสดงกลางแจ้งชวนผ่อนคลาย ชอปตลาดนัดต้นไม้ อุปกรณ์ทำสวน และโซนอาหารละลานตาให้เลือกชิมได้ตลอดทั้งวัน
มาร่วมบันทึกความทรงจำอันอบอุ่นและเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางดอกไม้หลากสีสันพร้อมกิจกรรมแห่งความสุขตลอด 10 วัน วันที่ 1–10 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ค่าบัตรเข้าชมเพียงคนละ 20 บาท รายได้สมทบการพัฒนาสวนหลวง ร.๙ ให้คงความงดงามต่อไป
ผู้สนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้โดยลง MRT สายสีเหลือง สถานีสวนหลวง ร.๙ หรือจอดรถที่ห้างพาราไดซ์พาร์คและซีคอนสแควร์ มีรถมินิบัสไฟฟ้าของ กทม. รับ–ส่ง ฟรีตลอดวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. 0-2106-2674 หรือ Facebook: สวนหลวง ร.๙ Suanluang Rama IX Royal Botanic Garden
