ข่าวดีของคนเที่ยว "ภูกระดึง" เปิดเที่ยวเส้นทางน้ำตกเพิ่มเติมแล้ว

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศเปิดเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกเพิ่มเติม คือ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกโผนพบ และน้ำตกเพ็ญพบใหม่ (จากเดิมเปิดเฉพาะน้ำตกถ้ำใหญ่) มีเจ้าหน้าที่นำทาง และเที่ยวได้ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางทุกวัน
หลังจากมีเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา ทาง "อุทยานแห่งชาติภูกระดึง" จ.เลย ได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและพื้นที่ที่อนุญาตให้เข้าชมอย่างชัดเจน โดยล่าสุด ทางอุทยานมีประกาศแจ้งเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเพิ่มเติม คือ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกโผนพบ และน้ำตกเพ็ญพบใหม่ (จากเดิมเปิดเฉพาะน้ำตกถ้ำใหญ่) ดังนี้
"ประกาศ…ประกาศ ใครที่รอการกลับมาของน้ำตก วันนี้มีข่าวดีมาบอก…
วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2568
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเพิ่มเติม จากเดิมเปิดเฉพาะน้ำตกถ้ำใหญ่
เปิดเพิ่ม ดังนี้… น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกโผนพบ และน้ำตกเพ็ญพบใหม่
- การท่องเที่ยวจะเป็นในลักษณะหนึ่งรอบ/วัน โดยมีเจ้าหน้าที่นำทางเข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยว ปรับเวลาเป็นเวลา 08.30 -14.00 น. (สามารถทยอยกลับได้ไม่เกิน 14.00 น.)
- สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่เปิดยังคงเดิม
- กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทาง ออกลาดตระเวน และบินโดรนแล้ว จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวให้ทราบทุกวันก่อนออกเดินทาง
- รายละเอียดเส้นทางตามแผนที่"
สำหรับการเดินขึ้น-ลงภูกระดึง มีการปรับเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขา ระหว่างเวลา 06.00 – 12.00 น. และลงเขา เวลา 07.00-13.00 น.
ส่วนเส้นทางเดินบนภูกระดึง มีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมเองได้ และจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมีเข้าหน้าที่นำทาง ดังนี้
สถานที่ที่สามารถเข้าชมได้ด้วยตนเอง
- โซนหน้าผา - ผาเมษา - ผาหมากดูก - ผาจำศีล - ผานาน้อย - ผาเหยียบเมฆ - ผาแดง - ผาหล่มสัก ตั้งแต่เวลา 08.00 น. (ผาหล่มสัก อยู่ได้ไม่เกิน 16.00 น.)
- อ่างเก็บน้ำไพรัตน์-ธารไชย เวลา 06.00-17.00 น.
สถานที่ที่สามารถเข้าชมได้ โดยมีเจ้าหน้าที่นำทาง 1 รอบต่อวัน
- ผานกแอ่น เวลา 05.00-07.00 น.
- น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกโผนพบ และน้ำตกเพ็ญพบใหม่ เวลา 08.30-14.00 น.
*กรณีเส้นทางไม่ปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4281-0833 (ประชาสัมพันธ์) , 0-4281-0834 (บ้านพัก,เต็นท์)
