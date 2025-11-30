ครั้งแรกในไทย “Skyflyers” เครื่องเล่นลอยฟ้าสูงสุดในเอเชีย–แปซิฟิก ที่เอเชียทีค

คนรักเครื่องเล่นหวาดเสียวห้ามพลาด “Skyflyers: Wings of Garudapterus” เครื่องเล่นลอยฟ้าสูงที่สุดในเอเชีย–แปซิฟิก เทียบเท่าอาคาร 36 ชั้น เปิดประสบการณ์โบยบินเหนือฟากฟ้าริมเจ้าพระยา พร้อมชมวิวกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา ที่ Asiatique The Riverfront Destination
แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ด้วยการเปิดตัว “Skyflyers: Wings of Garudapterus” (สกายฟลาเยอส์ วิงส์ ออฟ การูแดปเทอรัส) ประสบการณ์ใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ Asiatique The Riverfront Destination พร้อมต้อนรับครอบครัว นักเดินทาง และผู้มาเยือนจากทั่วโลก ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความสนุกสนานและจินตนาการ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวยุคบรรพกาลให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผ่านมุมมองร่วมสมัย ด้วยความสูงเทียบอาคาร 36 ชั้น
Skyflyers คือ giant swing ride ที่สูงที่สุดในเอเชีย–แปซิฟิก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของไทย ที่นำเสนอเรื่องราวจากแรงบันดาลใจของ “การูแดปเทอรัส” (Garudapterus) เทอโรซอร์หรือสัตว์เลื้อยคลานบินได้สกุลพันธุ์ใหม่ของโลก ซึ่งเป็นการค้นพบเทอโรซอร์ครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Skyflyers ถูกสร้างสรรค์เป็นเส้นทางของการสำรวจ ด้วยแนวคิด Edutainment ที่ผสานการเล่าเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และสภาพแวดล้อมแบบ Immersive เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
Skyflyers ได้รับแรงบันดาลใจจาก “การูแดปเทอรัส” เทอโรซอร์สกุลพันธุ์ใหม่ของโลกที่นักบรรพชีวินวิทยาไทยค้นพบเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึง “ปีกของครุฑ” โดยครุฑเป็นสัญลักษณ์ของพลังและความกล้าหาญ การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ครั้งสำคัญนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งพื้นที่ต่าง ๆ ของ Skyflyers ถ่ายทอดบรรยากาศยุคดึกดำบรรพ์ อาทิ หน้าผาหินสูงชัน ชั้นดินเก่าแก่ พื้นที่วางไข่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์ ผืนป่าที่มีระบบนิเวศคล้ายโอเอซิส ตลอดจนรอยเท้าฟอสซิลที่หลงเหลือ เป็นเรื่องราวของของการเดินทางที่น่าตื่นตา ปลุกความสนใจให้กับผู้ชมทุกวัย
โดยการออกแบบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการผ่านความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันผู้อยู่เบื้องหลังการค้นพบครั้งสำคัญ นอกจากนี้ความเชื่อมโยงกับครุฑยังเพิ่มมิติทางวัฒนธรรมให้แก่ประสบการณ์นี้ ผ่านมุมมองพาโนรามา 360 องศาบนท้องฟ้า สะท้อนถึงความงดงามของประเทศไทยและความสำคัญของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้
เริ่มต้นการเดินทางที่ Ticket Lounge ซึ่งจำลองบรรยากาศของพื้นที่แหล่งขุดค้นทางบรรพชีวินวิทยา ด้วยพื้นผิวที่มีสัมผัสคล้ายชั้นดินยุคโบราณ และห้องจัดแสดงฟอซซิลที่เป็นความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นก้าวเข้าสู่โซนประสบการณ์แบบ Interactive ที่เปิดโลกจินตนาการของเด็ก ๆ สู่บทบาทของนักบรรพชีวินวิทยารุ่นเยาว์ ผ่าน “Egg Ticket” ซึ่งเมื่อสแกนแล้วจะเห็นลูกการูแดปเทอรัสตัวน้อยที่กำลังฟักตัว ก่อนกะเทาะเปลือกไข่มาปรากฏบนหน้าจอ โดยสามารถตั้งชื่อให้เจ้าตัวน้อยที่พร้อมโผบินร่วมผจญภัยไปกับพวกเขา องค์ประกอบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ ได้เปิดประตูสู่ความรู้พื้นฐานด้านวิวัฒนาการ การอ่านร่องรอยซากฟอสซิล และการต่อยอดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบของ play-based learning
เส้นทางค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นสู่ที่สูงด้วยบันไดที่ราวกับปล่องเหมือง และเข้าสู่ Observatory Platform จุดชมวิวและถ่ายภาพ ที่ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติควบคู่กับจินตนาการจากโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ และก่อนที่จะไปยัง Skyflyers จะเข้าสู่ Boarding Zone ซึ่งเสมือนพื้นที่วางไข่อันยิ่งใหญ่ของการูแดปเทอรัส รายล้อมด้วยผิวสัมผัสของหินทราย ต้นไม้ร่มรื่น และแนวหน้าผาหิน บริเวณดังกล่าวเปิดต้อนรับทุกคนด้วยที่นั่งและบริการอาหารและเครื่องดื่มในธีมเดียวกัน ให้ผู้มาเยือนทุกกลุ่มได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดตื่นเต้น หรือเพียงต้องการสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษของโซนนี้
แลนด์มาร์กแห่งใหม่นี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ AWC ในการขับเคลื่อน Asiatique The Riverfront Destination สู่ Global Riverside Destination หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำระดับโลกที่ผสานพลังของความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ระดับโลกบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของความเป็นไทย
มร. ไมเคิล ฮาริท หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “Skyflyers: Wings of Garudapterus ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนา Asiatique The Riverfront Destination สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำระดับโลก จากการค้นพบเทอโรซอร์สายพันธุ์ใหม่ของนักบรรพชีวินวิทยาไทย สู่ประสบการณ์ Immersive อย่างเต็มรูปแบบ โดยเราไม่ได้เพียงแค่นำเสนอเครื่องเล่นระดับโลกเท่านั้น แต่ยังร่วมยังนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของ AWC ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนการเรียนรู้ และตอบโจทย์การท่องเที่ยวแห่งอนาคต โดยมุ่งสร้างคุณค่าที่มีความหมาย สนับสนุนการท่องเที่ยวของไทย และร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน”
Skyflyers สอดคล้องกับกลยุทธ์ Sustainable Growth-Led Strategy ของ AWC ผ่านการสร้าง แลนด์มาร์กเชิงประสบการณ์ที่มีคุณค่าระยะยาว สนับสนุนศักยภาพการเติบโตของ Asiatique The Riverfront Destination ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำระดับโลก และส่งเสริมระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยผสานการเรียนรู้ กิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว เข้ากับความบันเทิงระดับสากล เพื่อให้ผู้มาเยือนได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน
โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดในระดับสากลที่เข้มงวด ผลิตโดยบริษัท Funtime จากประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นระดับโลกที่ได้รับความเชื่อถือจากแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ ทั่วโลก Funtime มีมาตรฐานด้านวิศวกรรมที่รัดกุม กระบวนการความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจาก TÜV และประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องเล่นที่เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยสูงสุดของอุตสาหกรรม ด้วยการดำเนินงานในกว่า 25 ประเทศและผลงานที่ได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง Funtime จึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือสูง สะท้อนความตั้งใจของ AWC ในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างเคร่งครัด
มร. ไมเคิล ฮาริท กล่าวด้วยว่า “Skyflyers จะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำที่สุดของกรุงเทพฯ และเป็นอีกความภาคภูมิใจของประเทศไทย เพราะแสดงถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก วิศวกรรมระดับสากล การเล่าเรื่องที่มีมิติ และองค์ประกอบด้านการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้ชมทุกวัย เพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังในปัจจุบันของนักเดินทางจากทั่วโลก นอกจากนี้ Skyflyers ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ใหม่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตรของ Asiatique The Riverfront Destination ในปีนี้ และเป็นเฟสแรกของโครงการพัฒนา Asiatique District มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดย AWC มุ่งมั่นพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์อันล้ำค่าแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก รวมถึงจากทิวทัศน์แบบ 360 องศาของกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาที่น่าจดจำบน Skyflyers”
AWC มุ่งมั่นมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ทุกคนในครอบครัว ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ผสานการเรียนรู้และความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง โดย Skyflyers มีบทบาทสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จของ Jurassic World: The Experience ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง NEON และ Universal Destinations & Experiences ที่นำประสบการณ์ Immersive สู่ประเทศไทย และสอดรับกับบทบาทของ Hatch Dome พื้นที่การเรียนรู้ด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากแนวคิด AWC’s Lifestyle Destination ความร่วมมือทั้งหมดนี้สะท้อนความตั้งใจของ AWC ในการส่งมอบประสบการณ์ที่ผสานความเพลิดเพลิน ความรู้ และคุณค่าในความยั่งยืน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ของผู้มาเยือนทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ The Gallery: Art of Giving, Giving Art ภายใน Hatch Dome ซึ่งเป็นโครงการเพื่อชุมชน ดำเนินการภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคม ยังนำผลงานซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการค้นพบการูแดปเทอรัส และสร้างสรรค์โดยชุมชนท้องถิ่นมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับพันธกิจ Building Better Future For All หรือ สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคน
Skyflyers: Wings of Garudapterus พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 สู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวริมแม่น้ำระดับโลก และสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนของ Asiatique The Riverfront Destination โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00–22.00 น. ราคาบัตร 320 บาท
พิเศษสุด! สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่า สามารถเลือกซื้อ “Soar & Roar Combo Pass” แพ็กเกจที่รวมการเข้าชม Jurassic World: The Experience และ Skyflyers เข้าไว้ด้วยกัน ในราคาเริ่มต้น 999 บาท สำรองบัตรล่วงหน้าได้ที่ skyflyersbkk-online.globaltix.com
