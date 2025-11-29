สวยงาม! “ทุ่งบัวแดง” บึงบอระเพ็ด บานสะพรั่งรับลมหนาว

ขสป. บึงบอระเพ็ด อัพเดตภาพความสวยงามของ “ทุ่งบัวแดง” ที่ล่าสุด (28 พ.ย. 68 ) ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งรับลมหนาวท้าสายตานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามเหนือผืนน้ำบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “ทุ่งดอกบัวแดง” ที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ พร้อมให้ข้อมูลว่า
อัปเดตทุ่งบัวแดงบึงบอระเพ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ที่ออกดอกบานเต็มพื้นที่ สร้างทิวทัศน์งดงามเหนือผืนน้ำ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาชมความสวยงาม
โดยเฉพาะช่วงเวลา 06.00–09.00 น. ที่ดอกบัวบานสะพรั่งที่สุด ชุมชนยังจัดบริการเรือนำเที่ยวพาชมทุ่งบัวแดงอย่างใกล้ชิด พร้อมบรรยากาศธรรมชาติและนกน้ำนานาชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดฤดูกาลนี้จนถึงต้นปีหน้า
สำหรับ “บัวแดง” (Red Water Lily) เป็นพืชน้ำล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดิน ใบมีรูปรีกว้างถึงรูปกลม ขนาดประมาณ 14–28 ซม. ขอบใบจักแหลม ด้านล่างมักมีสีม่วงอมแดงและมีขนหนาแน่น ส่วนด้านบนมีขนประปราย ก้านใบยาวได้ถึงราว 1 เมตร ดอกเป็น ดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ บานได้ถึงราว 15 ซม. สีมีตั้งแต่ชมพูเข้ม ขาว ถึงม่วงแดง ภายในมีเกสรจำนวนมากเรียงซ้อนสวยงาม
บัวแดงหรือบัวสายเป็นหนึ่งในบัวที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีความงดงามโดดเด่น และสำคัญต่อระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด
ที่มา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ และกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline