3 ร้านอาหารดัง “หาดใหญ่” ในวันที่เผชิญกับมหาอุทกภัย 68

เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 68 สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ โดยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ เมื่อระดับน้ำลดลง เจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆ จึงทยอยอัปเดตสภาพความเสียหายให้ได้รับรู้
โดยล่าสุด 3 ร้านอาหารชื่อดังในหาดใหญ่ ได้เผยภาพอันน่าหดหู่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ได้แก่ ร้านโชคดีติ่มซำ, ร้านซาลาเปาโกอ้วน และร้านเคนภูปัง
โชคดีแต่เตี้ยม บะกุ๊ดเต๋ หาดใหญ่: ร้านติ่มซำชื่อดังประจำเมือง เป็นที่ฝากท้องนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
GOauan Baozi : ซาลาเปาโกอ้วน ต้นตำรับ: ร้านซาลาเปาชื่อดัง ที่เพิ่งปรับรีโนเวทร้านให้มีความร่วมสมัยเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
เคนภูปัง สาขาหาดใหญ่: ร้านขนมปังโทสต์ของดาราหนุ่ม เคน ภูภูมิ ที่มาเปิดในหาดใหญ่เมื่อต้นปี 2567 และได้รับความนิยมเป็นอย่างดี