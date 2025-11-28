xs
เที่ยวชุมชนศิลป์ริมน้ำ "One Day Trip คลองบางหลวง" เสน่ห์วิถีไทยร่วมสมัยกลางกรุง

ทัศนียภาพริมน้ำนั้นเป็นบรรยากาศที่มีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เคยเสื่อมคลาย โดยเฉพาะทางเดินลัดเลาะริมน้ำก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูด ที่จะเรียกให้เหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศริมน้ำมาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย “ย่านคลองบางหลวง” ก็นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีบรรยากาศริมน้ำผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งยังมีทางเดินสำหรับลัดเลาะริมคลองชมบรรยากาศริมน้ำที่มีบ้านเรือนแบบเก่าและใหม่ทั้งสองฟากฝั่ง 

“คลองบางหลวง” หรือ “คลองบางกอกใหญ่” ตั้งอยู่ที่ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นคลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างราชธานีใหม่ ณ กรุงธนบุรี ในยุคนั้นคลองบางหลวงเป็นละแวกที่ข้าราชการและขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนมาจับจองสร้างบ้านเรือนอยู่ริมลำคลอง จึงมีชื่อเรียกคลองแถบนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "คลองบางข้าหลวง" จนถึงปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็นชื่อ "คลองบางหลวง" อันเป็นที่ตั้งของชุมชนที่เรียกว่า "ชุมชนริมคลองบางหลวง" และยังคงวิถีชีวิตริมน้ำและกลิ่นอายในอดีตที่ยังคงอยู่ 




โดยทางเข้ามายัง "คลองบางหลวง” มีอยู่สองทางด้วยกันคือทางเข้าจากฝั่งถนนเพชรเกษม ด้านวัดคูหาสวรรค์และวัดกำแพง และทางเข้าจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 ภายในย่านแห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจอยู่มากมาย เริ่มต้นด้วยทางเดินลัดเลาะริมน้ำที่เป็นพื้นไม้ ชวนให้เหล่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมนั้นรำลึกได้ถึงวิถีชีวิตริมน้ำเมื่อครั้งอดีตที่ยังไม่จางหายไปไหน




ตลอดเส้นทางระเบียงไม้ริมคลองนี้จะมีร้านค้าต่างๆ มากมายให้เราได้จับจ่าย มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเรียงรายตลอดเส้นทาง สินค้ามีมากมายให้เราเลือกได้ตามความพอใจ จะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้ และยังเป็นที่ตั้งของ "บ้าน ศ.จิตรกร" ซึ่งจะรับวาดภาพเหมือนโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ถัดไปเป็น “ร้านบ้านของเล่น” มีของเล่นมากมายในสมัยอดีตที่เก็บไว้และจัดแสดงให้ได้ชม




สุดทางเดินริมคลองนั้น เป็นที่ตั้งของ "บ้านศิลปิน" เป็นอาคารไม้ทรงมะนิลา ชั้นล่างเป็นที่จัดแสดงหุ่นละครเล็ก และมีมุมหนังสือ ร้านกาแฟ บริเวณชั้นสองเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้นักท่องเที่ยวได้ชมหรือหากใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อซื้อได้




หากใครที่ต้องการจะไหว้พระทำบุญ ก็สามารถแวะได้ที่ "วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร" ซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าไปยังคลองบางหลวง วัดคูหาสวรรค์เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดศาลาสี่หน้า” โดยภายในพระอุโบสถของวัดเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมาร" พระพุทธรูปปางสมาธิ ที่มีประวัติระบุไว้ว่า รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นพระประธานในวัดนี้แทนพระประธานองค์เดิมที่ได้อัญเชิญไปเป็นพระประธานที่วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์




ส่วนซุ้มสีมานั้นสร้างเพิ่มเติมขึ้นที่หลัง แบบเดิมใบสีมาประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้บูรณะขึ้นใหม่แล้วทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารพร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดใหม่จาก วัดศาลาสี่หน้า เป็น วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่า วัดนี้ตั้งขึ้นและรับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320


เมื่อออกจากวัดแรกเดินมาจนสุดทางอีกฝั่งหนึ่งของชุมชนก็จะพบกับ “วัดกำแพง(คลองบางจาก)” วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นวัดขนาดเล็กที่มีการวางผังได้อย่างลงตัว แต่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานไว้ได้เกือบครบถ้วนทั้งสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ




ศิลปะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่สร้าง หรือบูรณะขึ้นในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากแต่เป็นความโชคดีที่วัดกำแพงแห่งนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างลึกจากเส้นทางคมนาคม ประกอบกับเป็นวัดขนาดเล็กจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจทำให้ยังคงสามารถรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้




หากใครมีโอกาสฉันก็อยากชวนให้มาเยือนชุมชนย่านคลองบางหลวงแห่งนี้กันสักครั้ง รับรองว่าจะได้เพลิดเพลินกับชุมชนเล็กๆ ริมมคลองที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อันสะท้อนผ่านวิถีชีวิตริมน้ำอันแสนเรียบง่ายอย่างแน่นอน




“ชุมชนริมคลองบางหลวง” ตุั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 28 ถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ได้ทุกวันประมาณ 09.00-18.00 น. แต่ถ้ามาในวันธรรมดาร้านบางร้านอาจจะปิด

