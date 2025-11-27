“เรือหลวงจักรีนฤเบศร”ยามมีภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชน ส่วนยามปกติเปิดให้เที่ยวชมฟรี

กองทัพเรือได้ส่ง“เรือหลวงจักรีนฤเบศร” ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยในภารกิจครั้งนี้เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ถูกปรับให้เป็น“ฐานบัญชาการเคลื่อนที่กลางน้ำ” ที่พร้อมปฏิบัติการรอบด้าน ทั้งลำเลียงผู้ประสบภัย ดูแลรักษาพยาบาล ส่งกำลังบำรุง และสนับสนุนทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
