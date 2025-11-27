กูปรีตัวสุดท้าย “เรื่องเล็ก ๆ” ของใครบางคน แต่เป็นเรื่องใหญ่ของโลก

วันนี้ที่ “ท่าพิพิธภัณฑ์” ท่าช้าง วังหลวง กรุงเทพมหานคร มีการจัดนิทรรศการ “Cabinet of Curiosities” ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน (30 พ.ย. 68) โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี
สำหรับหนึ่งในผลงานศิลปะชิ้นเด่นของงานก็คือ ประติมากรรมชื่อ “เรื่องเล็ก ๆ” ของศิลปิน “พไรวา ไรวา” ประติมากรรมชิ้นนี้ แม้จะชื่อว่าเรื่องเล็ก ๆ แต่จริง ๆ แล้วกับเป็นเรื่องใหญ่ของโลก สื่อถึงการจากไปของกรูปรีตัวสุดท้ายของโลกที่ทำให้ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหลือเพียงตำนานเรื่องเล่าขานเท่านั้น
