บ้านไม้รูด จังหวัดตราด เสน่ห์หมู่บ้านชาวประมงสุดดินแดนตะวันออก

ทางเดินคอนกรีตยกสูงทอดยาวสองฟากฝั่งน้ำ เรียงรายด้วยบ้านเรือน และเรือประมงพื้นบ้านที่จอดนิ่งสงบในยามบ่าย ก่อนที่ในช่วงเย็นจะมีเรือค่อยๆทยอยล่องออกไปสู่ผืนน้ำกว้างใหญ่อีกครั้ง ขณะที่เรือบางลำ ชาวเรือขนถ่ายกุ้งหอยปูปลาที่หามาได้อย่างขะมักเขม้น ส่วนเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือนก็ดูจะตื่นเต้นไปกับบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมงที่ฉายความงามตามวิถีดั้งเดิมโดยปราศจากการปรุงแต่ง
“บ้านไม้รูด” หมู่บ้านชาวประมงที่ห่างจากตัวเมืองตราดออกมาราว 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ผู้หลงใหลในการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน ที่เปิดต้อนรับผู้มาเยือนไม่เคยว่างเว้น ท่ามกลางความสดชื่นของกลิ่นไอทะเล และแนวทิวเขาบรรทัดอันสมบูรณ์
ชุมชนบ้านประมงไม้รูด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่พบว่าสัตว์น้ำมีจำนวนลดลง ชาวบ้านจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและร่วมใจกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีการจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” ขึ้นมา เพื่อฟื้นฟู ขยายพันธุ์ปูม้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้ามาดูแลจนธรรมชาติกลับคืนสู่ความสมดุล
เมื่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเปลี่ยนมาเป็นความสมบูรณ์ที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้รูด จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ทำลอบปูม้า ดูธนาคารปูม้า การชมกิจกรรมของชาวประมงที่นำปลาสดจากทะเลมาเทียบท่า รวมทั้งการล่องเรือชมป่าชายเลนริมฝั่งของบ้านไม้รูด ที่ได้ชื่อว่า ป่าอเมซอนอีกแห่งของเมืองไทย การตกหมึก การล่องเรือไปหาหอยถ่าน หอยพอก ปลูกป่าชายเลน นั่งเรือชมหิ่งห้อยที่เปล่งแสงระยิบระยับไปทั่วสองฝั่งคลองไม้รูดในยามค่ำคืน ก่อนจะปิดท้ายด้วยอาหารทะเลสดใหม่
นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวสายถ่ายรูป สีสันสดใสที่ชาวบ้านเลือกมาใช้ทาตกแต่งสะพาน บ้านเรือน แนวกันสาดทางเดิน ผสมกลมกลืนเข้ากับสีของเรือ อุปกรณ์หาปลา และพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ ก็ถือเป็นภาพดึงดูดให้แวะมาถ่ายรูปสวยๆได้หลากหลายมุม
ส่วนใครที่อยากสัมผัสวิถีชาวบ้านไม้รูดแบบลึกซึ้ง แนะนำให้พักโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งของชาวบ้านในบริเวณชุมชน หรือที่พักเอกชนทั่วไปไม่ไกลจากหมู่บ้าน
การมาเที่ยวชุมชนบ้านไม้รูด ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่น่าสนใจ ได้แก่ “หาดทรายสองสี” ชายหาดที่มีจุดขายในสีสันแห่งธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นทรายสีขาว ส่วนอีกด้านเป็นทรายสีออกส้มอมแดงที่เกิดจากดินภูเขาริมฝั่งพัดพามาผสมกับทรายขาว ซึ่งบริเวณหาดทรายสองสี เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีต้นไม้นานาพันธุ์อยู่ริมทะเล เช่น แสมแดง ลำพู ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาสวยงามเจริญเติบโตอยู่ตามแนวโขดหินริมฝั่ง
ไม่ไกลจากหาดทรายสองสี มีอีกหนึ่งจุดน่าสนใจ คือ “บ่อญวน” บ่อน้ำจืดริมทะเล โดยที่มาของชื่อมาจากผู้ที่ค้นพบ คือ ทหารเวียดนามอพยพสมัยสงครามอินโดจีน ซึ่งจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำจืด และพบแหล่งน้ำริมทะเลดังกล่าวสำหรับใช้ประโยชน์ สมัยต่อมาชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบ่อญวน ซึ่งความน่าอัศจรรย์ที่ว่าบ่อน้ำไม่เคยเหือดแห้งและยังเป็นน้ำจืดเสมอ แม้ปัจจุบันระบบน้ำประปาและสาธารณูปโภค ทดแทนเรื่องน้ำจืดได้หมดแล้ว แต่ก็ยังมีความเชื่อในการนำน้ำจากบ่อญวนไปใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทางศาสนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อบต.ไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทร. 039-691-095