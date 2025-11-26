กทม. ร่วมกับสภากาชาดไทย ชวนบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมใต้ เปิด 52 จุดทั่วกรุง

กรุงเทพมหานครร่วมกับสภากาชาดไทย ชวนบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมใต้ เปิด 52 จุดทั่วกรุง - ชี้พิกัด ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า พร้อมรับ 24 ชม.
(26 พ.ย. 68) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยตั้งจุดรับบริจาค 52 จุด ทั่วกรุงเทพฯ จุดหลักที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนจุดรับบริจาคที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะเปิดรับบริจาคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ สิ่งของที่กรุงเทพมหานครได้รับบริจาคมา จะส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
“ขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคสิ่งของที่ยังขาดแคลน อาทิ เครื่องนอน เช่น เสื่อรองนอน ผ้ารองนอน ถุงนอน ผ้าห่ม หมอน สิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ไฟฉาย เสื้อผ้า ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ณ จุดรับบริจาคของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2224 2947 หรือ 0 2224 2953 หรือ 0 2221 2141 - 69 ต่อ 1742 - 3” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าว
นอกจากนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคเป็นเงิน สามารถบริจาคกับสภากาชาดไทย ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน) โดยกรณีการโอนเงิน หากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือชื่อหน่วยงาน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เพื่อใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
โดยระบุว่า “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาทาง E-mail: donation@redcross.or.th หรือ Line ID: @redcrossfund
