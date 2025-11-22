ช่วยน้ำท่วม! “เซ็นทรัล หาดใหญ่ - นครศรีธรรมราช” เปิดให้ประชาชนนำรถมาจอดได้ฟรี

เซ็นทรัลพัฒนา ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงชาวหาดใหญ่และนครศรีธรรมราช ที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ และ เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถมาฝากจอดได้ฟรี เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับผลกระทบ
พื้นที่ช่วยเหลือ – เซ็นทรัล หาดใหญ่
ฝากรถฟรี ณ ลานจอดรถ ชั้น 4.5
โดยวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.68 (วันนี้) ศูนย์การค้าจะปิดให้บริการเวลา 18:00 น.
ขั้นตอนการฝากรถ
1. ลงทะเบียนที่ จุดรับส่งสินค้า ชั้น G
เอกสารที่ใช้: บัตรประชาชน / ใบทะเบียนรถ / บัตรจอดรถ
2. ฝากรถได้ ไม่เกิน 3 วัน
3. กรุณาตรวจทรัพย์สินภายในรถให้เรียบร้อย
4. ผู้ฝากและผู้รับรถต้องเป็น คนเดียวกัน
5. ศูนย์การค้าฯ ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินภายในรถ
สอบถามข้อมูล: 074-801-555
พื้นที่ช่วยเหลือ – เซ็นทรัล นครศรี
ฝากรถฟรี ณ ลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้า ลานจอด A5-A6
Tops เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการตามปกติเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น.
ขั้นตอนการฝากรถ (นครศรีธรรมราช)
1. ลงทะเบียนที่ ด้านหน้าศูนย์การค้า ทางเข้าโรบินสัน ใกล้ที่จอดรถ A5-A6
เอกสารที่ต้องใช้: บัตรประชาชน + ใบขับขี่
2. รับบัตรจอดรถของศูนย์การค้า
3. กรอกเอกสารนำฝากรถ
4. รับสำเนาเอกสาร 1 ชุดสำหรับใช้รับรถ
5. รับเอกสารติดกระจกหน้าและบันทึกข้อมูล
6. ตรวจเช็กว่ารถล็อกเรียบร้อย
ขั้นตอนรับรถคืน
1. นำสำเนาเอกสารฝากรถ
2. บัตรประชาชน + ใบขับขี่ (ผู้นำฝากและผู้รับต้องเป็นคนเดียวกัน)
3. เซ็นชื่อรับรถ
4. ตรวจเช็กรถก่อนรับบัตรจอดรถคืน
หมายเหตุ
• ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุทกภัย
• ผู้ฝากต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่ออัปเดต
ข้อมูลฉุกเฉินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: https://lin.ee/yYMpV93
เฟซบุ๊ก เซ็นทรัลหาดใหญ่ facebook.com/CentralHatyaiFanpage
เฟซบุ๊ก เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช หรือ https://facebook.com/CentralNakhonSi