“อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ชวนมาสัมผัสพลังแห่งธรรมชาติใน “เทศกาลชมสวน 2568”

ปักหมุดอีกเทศกาลดีๆที่เต็มไปด้วยความสดชื่นเบิกบานของมวลหมู่ไม้ อย่างงาน “เทศกาลชมสวน 2568” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Bloom for the Future : Blossoms, Biodiversity & Breaths “การเบ่งบานแห่งชีวิต ธรรมชาติ และความงดงามที่ยั่งยืน”
จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ บนพื้นที่สูง สู่ความงดงามภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่งต่อความงามที่ไม่เพียง “มองเห็นได้ด้วยตา” แต่ “รู้สึกได้ด้วยหัวใจ”
ดอกไม้ใน “เทศกาลชมสวน” Bloom for the Future คือ แรงใจและแรงมือจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ดูแลทุกต้นกล้าด้วยความรักและความใส่ใจ จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่ผลิบานอย่างภาคภูมิใจ
ทุกกลีบดอกคือสัญลักษณ์ของ “ความร่วมมือ” ระหว่างธรรมชาติ ผู้คน และหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมกันสร้าง “ความงามที่ยั่งยืน” และส่งต่อ “ลมหายใจแห่งภูเขา” สู่สวนที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวัง
เบื้องหลังความงามเหล่านี้ ยังสะท้อนถึง “พลังแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งด้าน รายได้ ความรู้ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของการ “เบ่งบานเพื่ออนาคต” Bloom for the Future Blossoms, Biodiversity & Breaths
มาร่วมสัมผัสความงดงามของไม้ดอกนานาพันธุ์หลากสีสันนับล้านดอกจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง โอบล้อมด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่ยั่งยืน พร้อมบรรยากาศแห่งความสดใสของฤดูหนาว เพลิดเพลินกับกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ กิจกรรม Workshop ช้อปของดีจากยอดดอยและสินค้าจากชุมชนในตลาดนัดชาวดอย พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ได้เรียนรู้ สนุก และเก็บความประทับใจกลับบ้าน
ตั้งแต่ 17 พ.ย. 2568 – 28 ก.พ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม : 053-114110-2 หรือ facebook.com/rprp.cnx
