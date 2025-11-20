xs
xsm
sm
md
lg

“อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ชวนมาสัมผัสพลังแห่งธรรมชาติใน “เทศกาลชมสวน 2568”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ปักหมุดอีกเทศกาลดีๆที่เต็มไปด้วยความสดชื่นเบิกบานของมวลหมู่ไม้ อย่างงาน “เทศกาลชมสวน 2568” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Bloom for the Future : Blossoms, Biodiversity & Breaths “การเบ่งบานแห่งชีวิต ธรรมชาติ และความงดงามที่ยั่งยืน”

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ บนพื้นที่สูง สู่ความงดงามภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่งต่อความงามที่ไม่เพียง “มองเห็นได้ด้วยตา” แต่ “รู้สึกได้ด้วยหัวใจ”

ดอกไม้ใน “เทศกาลชมสวน” Bloom for the Future คือ แรงใจและแรงมือจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ดูแลทุกต้นกล้าด้วยความรักและความใส่ใจ จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่ผลิบานอย่างภาคภูมิใจ

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ทุกกลีบดอกคือสัญลักษณ์ของ “ความร่วมมือ” ระหว่างธรรมชาติ ผู้คน และหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมกันสร้าง “ความงามที่ยั่งยืน” และส่งต่อ “ลมหายใจแห่งภูเขา” สู่สวนที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวัง

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เบื้องหลังความงามเหล่านี้ ยังสะท้อนถึง “พลังแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งด้าน รายได้ ความรู้ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของการ “เบ่งบานเพื่ออนาคต” Bloom for the Future Blossoms, Biodiversity & Breaths

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
มาร่วมสัมผัสความงดงามของไม้ดอกนานาพันธุ์หลากสีสันนับล้านดอกจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง โอบล้อมด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่ยั่งยืน พร้อมบรรยากาศแห่งความสดใสของฤดูหนาว เพลิดเพลินกับกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ กิจกรรม Workshop ช้อปของดีจากยอดดอยและสินค้าจากชุมชนในตลาดนัดชาวดอย พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ได้เรียนรู้ สนุก และเก็บความประทับใจกลับบ้าน

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ตั้งแต่ 17 พ.ย. 2568 – 28 ก.พ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม : 053-114110-2 หรือ facebook.com/rprp.cnx

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ภาพ: อุทยานหลวงราชพฤกษ์
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น