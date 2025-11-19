“ถนนเจริญนคร” ติดอันดับ “ 31 ถนนเท่ที่สุดในโลก ปี 2025” (Coolest streets in the world in 2025)

Time Out สื่อท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ชื่อดัง เปิดเผยรายชื่อ “31 ถนนที่เท่ที่สุดในโลก ประจำปี 2025” ซึ่ง “ถนนเจริญนคร” ของกรุงเทพฯ ติดอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย
การจัดอันดับ Coolest streets in the world in 2025 โดย Time Out มาจากการเสนอชื่อโดยบรรณาธิการเมืองทั่วโลกและผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ โดยพิจารณาจากวัฒนธรรม อาหาร ชุมชน และเสน่ห์ร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองยุคปัจจุบัน
ในปีนี้ “ถนนเจริญนคร” ของกรุงเทพมหานครสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย ด้วยการติดอันดับที่ 26 ของรายชื่อถนนสุดเท่ระดับโลก รายการดังกล่าวรวบรวมจุดหมายปลายทางที่ควรไปเยือนสักครั้งในชีวิต
โดยอันดับ 1 เป็นของ Rua do Senado ในเมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
Time Out ระบุเหตุผลว่า เจริญนครเปล่งประกายในฐานะตัวแทนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของไทยที่งดงามไม่แพ้ที่ใด
ถนนเจริญนครทอดตัวเลียบฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านย่านประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นชุมชนเงียบสงบของพ่อค้า คลังสินค้า และวัดวาอาราม
หนึ่งในถนนสายเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ แห่งนี้ ปัจจุบันกลับคึกคักและมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิม เส้นทางสลับไปมาระหว่างตึกแถวเก่า ศาลเจ้า และโครงการพัฒนาใหม่ที่ซึ่งคนท้องถิ่นรุ่นเก่าอาศัยอยู่เคียงคู่กับคาเฟ่ โรงแรมบูติก และแหล่งนั่งชิลริมแม่น้ำ จุดศูนย์กลางของย่าน คือ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กอันโดดเด่น ที่รวมทุกอย่างตั้งแต่อาหารริมทางและงานหัตถกรรมไทย ไปจนถึงแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลก
ถนนสายนี้เคยเงียบเหงา แต่วันนี้กลายเป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนเสน่ห์เก่าผสานใหม่ของกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว
EAT:เริ่มต้นที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูหมักร้านป้าเยาว์ ร้านริมทางเรียบง่ายที่เสิร์ฟชามร้อนรสจัดในราคาเพียง 20 บาท จากนั้นค่อยผ่อนจังหวะในบ่ายแก่ ๆ ด้วยกาแฟและเค้กที่ Siam Charoennakhon Cafe บ้านไม้เก่าบูรณะสวยงามซึ่งมอบทั้งกาแฟพิเศษและสายลมริมแม่น้ำในบรรยากาศแสนสงบ
DRINK:หากมองหาความหรูหรา แนะนำ The River Bar ที่โรงแรม The Peninsula Bangkok บาร์แบบโอเพ่นแอร์บรรยากาศสง่างาม เหมาะสำหรับจิบค็อกเทลในช่วงแสงเย็น ขณะเรือบนเจ้าพระยาแล่นผ่านอย่างอ้อยอิ่ง
BUY:ปิดท้ายที่ ICONCRAFT ภายในไอคอนสยาม พื้นที่จัดแสดงงานฝีมือไทยตั้งแต่เครื่องจักสาน ผ้า ไปจนถึงเซรามิก คัดสรรอย่างประณีตภายใต้หลังคาริมน้ำอันทันสมัยแห่งเดียวของประเทศ
รายชื่อ “31 ถนนที่เท่ที่สุดในโลก ประจำปี 2025” โดย Time Out
https://www.timeout.com/travel/coolest-streets-in-the-world-2025
