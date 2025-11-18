สุดปัง! กลุ่มคนไทยคว้าที่ 2 จากสร้างแมป “ประเทศไทย” บน Minecraff

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! หลัง MrBeast Gaming ยูทูบเบอร์ดังระดับโลก เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นจากหลากหลายประเทศมาประชันฝีมือสร้างแมปประเทศตัวเอง ภายในโลกของ “Minecraft” โดยกลุ่มคนไทย 14 คน ใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ในการเนรมิตแมปประเทศไทย 8 โซน จนคว้าอันดับ 2 มาครองเป็นรองอินโดนีเซียเท่านั้น
“MrBeast” ยูทูบเบอร์ระดับโลก ได้ทำช่อง “MrBeast Gaming” เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่น “Minecraft” จากหลากหลายประเทศมาร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ประชันฝีมือกันสร้าง “ประเทศของตัวเอง” ภายในโลก Minecraft เพื่อวัดกันว่าใครจะสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติตัวเองออกมาได้โดดเด่นที่สุด
ซึ่งในกลุ่มผู้เข้าร่วมกว่า 600 คนนั้น มีทีมกลุ่มของคนไทยจำนวน 14 คน ได้แก่ Puriwat, Babidear, DIVASAISAI, TJZkillerMC, GuDuNg_, LetMeEatNow, BeemALOHA, o_Koruscha_o,SymphonyEm, Paganil, Jzca, DuLexTKH, _CountlesS และ FukadaEIEI ได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
โดยทีมจากประเทศไทยใช้เวลาราว 2 สัปดาห์เนรมิต 8 โซนที่แสดงถึงความเป็นประเทศไทยออกมาอย่างตระการตา เต็มไปด้วยรายละเอียดสุดอลังการ กลิ่นอายวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงตัวตนของประเทศไทยได้ดีมากๆ จน MrBeast และกรรมการตัดสินถึงกับออกปากชมว่า โลกของประเทศไทยเป็นแผนที่ที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่มีการประกวดในครั้งนี้ และยังทำได้สวยงามจนเหมือนได้ไปเยือนประเทศไทยจริงๆ เลยด้วย
ซึ่งผลการตัดสินออกมาว่าประเทศไทยได้อันดับ 2 มาครอง ด้วยคะแนน 35 คะแนน เท่ากับประเทศเยอรมนี โดยอันดับทั้งหมดมีดังนี้
1. ประเทศอินโดนีเซีย ได้ 36 คะแนน
2. ประเทศไทย ได้ 35 คะแนน
3. ประเทศเยอรมนี ได้ 35 คะแนน
4. ประเทศบราซิล ได้ 34 คะแนน
5. ประเทศเม็กซิโก ได้ 33 คะแนน
6. ประเทศฝรั่งเศส ได้ 30 คะแนน
7. ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ 24 คะแนน
8. ประเทศเกาหลีใต้ ได้ 23 คะแนน
9. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 21 คะแนน
สำหรับทั้ง 8 โซน มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้
- โซนตลาดน้ำ: นำเสนอชีวิตแออัดและมีชีวิตชีวาของคนไทยในสมัยก่อน
- โซนบ้านเรือนไทยและทุ่งนา: วิถีเกษตรกรรมที่อบอุ่นและเรียบง่าย
- โซนธรรมชาติ (ทะเลและถ้ำ): เกาะตะปู (James Bond Island) และ ถ้ำพระยานคร ที่เน้นบรรยากาศลึกลับและสวยงาม
- โซนงานเทศกาล: บรรยากาศงานวัดข้างโรงเรียนชนบท ที่ทำให้คิดถึงวัยเด็ก
- โซนมรดกโลกอยุธยา: ความขลังและความงดงามของศิลปะไทยสมัยก่อน (วัดไชยวัฒนาราม)
- โซนวัดพระแก้ว: เน้นความวิจิตรของการตกแต่งภายในอุโบสถ (ปรับลวดลายให้เข้ากับสเกล Minecraft)
- โซนเมืองและตึกแถว: ความศิวิไลซ์แบบกรุงเทพฯ ตั้งแต่ตึกสูงไปจนถึงตึกแถว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่จริง
- โซน Organic (ด้านหลังสุด): นำเสนอพระราชวัง, ตัวละครในวรรณคดี, เทวดา, และสัตว์ป่าหิมพานต์ ผสมผสานลายไทยอย่างวิจิตร
