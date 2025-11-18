“ร้าน Lawson ฟูจิ” กลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหา “นักท่องเที่ยวล้นเมือง” ในญี่ปุ่น

แม้ว่าร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง Lawson คาวากุจิโกะ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กวิวสวย เมื่อสีสันของร้านตัดไปกับความอลังการของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง แต่ความมีชื่อเสียงของมุมถ่ายภาพจุดนี้ ก็ทำให้ร้านกลายเป็น “สัญลักษณ์” ที่สื่อถึงปัญหา “ภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง” (Overtourism) ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว
เรื่องราวของร้าน Lawson ฟูจิคาวากุจิโกะ ในทุกวันนี้ สะท้อนปัญหาที่คนญี่ปุ่นเผชิญในวงกว้าง นั่นคือ “ภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง” (Overtourism) จากกระแสบนโซเชียลและความพยายามของท้องถิ่นในการหาจุดสมดุลระหว่างการต้อนรับผู้มาเยือนกับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมืองต้องสรรหามาตรการเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพื่อควบคุมนักท่องเที่ยวที่สร้างความเดือดร้อนแก่คนในชุมชน ตลอดจนความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้น
ดังเช่นในเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา เมืองต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสกัดไม่ให้ผู้คนล้นออกมาลงถนน นอกจากนี้ยังประสบปัญหานักท่องเที่ยวทิ้งขยะและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างต่อเนื่อง เช่น การข้ามถนน ไปจนถึงการปีนป่ายอาคารรอบๆ แม้จะมีป้ายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเตือนแล้วก็ตาม แต่ปัญหาแบบเดิมๆก็ยังคงดำเนินต่อไป
เหตุผลดังกล่าว ทำให้ทางการญี่ปุ่นตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ด้วยการสร้างฉากกั้นมีความสูง 2.5 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร ติดตั้งเพื่อบดบังไม่ให้เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิแบบเดิมอีก
แต่ไม่นานนักท่องเที่ยวก็เจาะรูเพื่อถ่ายภาพ จนต้องเปลี่ยนเป็นม่านสีน้ำตาล ซึ่งก็พบจุดจบแบบเดียวกัน ก่อนที่ท้ายที่สุด ฉากนั้นถูกถอดออกไป โดยกลางปี 2025 ที่ผ่านมา เมืองได้ติดตั้งฉากใหม่ที่เตี้ยลง เหลือความสูง 1.5 เมตร ถือเป็นการประนีประนอมที่ยังเปิดมุมให้ถ่ายภาพร้านลอว์สันกับภูเขาฟูจิได้ แต่ปิดช่องว่างที่คนอาจเดินออกไปสู่ท้องถนน
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวยังคงนำไปสู่ปริมาณขยะและพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆ โดย มิรุโตะ นากามูระ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของเมือง กล่าวเตือนว่า “กติกาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน หากมาเที่ยวที่นี่ ขอให้รักษามารยาทและความเป็นระเบียบ”
ภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง นับเป็นปัญหาของทั้งประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ซึ่งความท้าทายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคาวากุจิโกะ แต่ยังประสบยังเมืองท่องเที่ยวอื่น เช่น เกียวโต เมืองชายทะเลคามาคุระในจังหวัดคานากาวะ แต่ภาพปัญหาของร้านลอว์สัน คาวากุจิโกะ ถือเป็นภาพย่อและตัวแทนของปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศได้ชัด และแสดงถึงขีดความสามารถของเทศบาลก็มีจำกัด
และแน่นอนว่า จากเหตุการณ์ยูทูบเบอร์ชาวไทย แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ด้วยการถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถบริเวณหน้าร้าน ก็นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำถึงปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพฤติกรรมนี้ยังอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายญี่ปุ่น ในข้อหาฝ่าฝืนข้อห้ามทำพฤติกรรมรบกวนในที่สาธารณะอีกด้วย