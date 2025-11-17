ลิ้มรส “เทศกาลปูขนประจำปี 2568” สุดยอดวัตถุดิบแห่งฤดูหนาว ณ เฮยยิน (Hei Yin)

ร้านอาหารจีนระดับพรีเมียม “เฮยยิน” (Hei Yin) ณ ชั้น 3 เกษรวิลเลจ เชิญคุณร่วมสัมผัสความอร่อยอันล้ำค่าที่กลับมาอีกครั้งกับ “เทศกาลปูขนประจำปี 2568” วัตถุดิบรสเลิศแห่งฤดูหนาวจากแม่น้ำแยงซีเกียง ที่เชฟแจ็คกี้ ชาน เชฟใหญ่คุณภาพแห่งเฮยยิน คัดสรรปูขนสดใหม่ อย่างพิถีพิถันเพื่อรังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ 4 รายการ ให้ทุกคำสะท้อนความหรูหราและความอร่อยต้นตำรับสไตล์กวางตุ้งแท้ ให้บริการ ราคาเดียว 1,280 บาท++ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
“ปูขน” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ปูแม่น้ำแยงซีเกียง” เป็นวัตถุดิบหายากที่มีให้ลิ้มลองเพียงปีละครั้ง โดดเด่นด้วยเนื้อปูแน่นหวานและมันปูสีทองหอมมัน จนได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งวัตถุดิบฤดูหนาวบนโต๊ะอาหารจีน เฮยยินนำเสนอความอร่อยนี้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบอาหารจีนได้สัมผัสประสบการณ์แห่งฤดูกาลอย่างเต็มรส
เมนูพิเศษในเทศกาลปูขนประจำปี 2568
1. ปูขนเสิร์ฟพร้อมน้ำขิงร้อน สัมผัสรสหวานนุ่มของปูขนนึ่งสด เสิร์ฟคู่ซุปร้อนกลิ่นขิงอ่อน ช่วยขับความหอมมันของมันปูให้ละเมียดกลมกล่อม
2. เสี่ยวหลงเปาปูขน (4 ชิ้น) เสี่ยวหลงเปาสีสันสดใส เสิร์ฟคำเล็กกำลังดีแต่รสชาติเข้มข้น แป้งบางห่อไส้ปูขนและน้ำซุปหอมละมุน
3. บะหมี่หรือข้าวราดซอสปูขน ซอสปูขนสูตรพิเศษ รสหวานมันชวนอิ่มอย่างมีระดับ เลือกได้ทั้งแบบบะหมี่ไข่ฮ่องกงเหนียวนุ่ม หรือข้าวสวยร้อน
4. ปูขนอบชีส ผสมผสานรสปูขนเข้ากับชีสหอมมัน อบจนเยิ้มละลายในปาก หอมเข้มข้นแบบตะวันออกผสานตะวันตกอย่างลงตัว
ห้ามพลาดต้อนรับหน้าหนาว กับเมนูจานโปรดที่คุณรอคอย เทศกาลปูขน ต้องแวะมาที่ ร้านเฮยยิน ทุกจานปรุงสดใหม่จากปูขนคุณภาพเยี่ยม เพื่อถ่ายทอดรสชาติหวานนุ่มของเนื้อปูและความเข้มข้นของมันปูอย่างลงตัว พร้อมนำเสนอในบรรยากาศอบอุ่นหรูหรา ให้มื้ออาหารในฤดูหนาวของคุณพิเศษกว่าที่เคย
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 080-964-5423 หรือผ่านทาง LINE Official Account: @heiyinbangkok สำรองที่นั่งผ่าน: CHOPE: https://cho.pe/HeiYin ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.heiyinbangkok.com Facebook: www.facebook.com/heiyinbangkok และ Instagram: www.instagram.com/heiyinbangkok
