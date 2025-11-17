รอยัล คลิฟ ยกระดับมาตรฐานความเป็นผู้นำ คว้ารางวัล TTG Travel Hall of Fame ประจำปี 2568

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ภูมิใจประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการคว้ารางวัล TTG Travel Hall of Fame ในสาขา Best Resort Hotel และ Best Meetings & Conventions Hotel ประจำปี 2568 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่รอยัล คลิฟได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame เมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงแรมยังคงรักษามาตรฐานระดับผู้นำ พร้อมสะสมรางวัลจากเวทีนานาชาติมาแล้วกว่า 310 รางวัล
รางวัลในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของรอยัล คลิฟในการพัฒนาแบรนด์สู่จุดหมายปลายทางหรูหราที่โดดเด่นเหนือกาลเวลา ปีที่ผ่านมา รอยัล คลิฟได้ยกระดับบทบาทการเป็นผู้นำด้านกีฬาและสุขภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ทได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบทั้งความสะดวกสบาย การพักผ่อน การรองรับกิจกรรมด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดงานระดับมืออาชีพที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน
“ความสำเร็จในปีนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผมและทีมงานในการพัฒนาและยกระดับทุกแง่มุมของประสบการณ์ที่รอยัล คลิฟ และเมื่อก้าวสู่ปี 2569 เราตั้งใจจะมอบประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจยิ่งกว่าเดิม ตั้งแต่บรรยากาศการจัดงานที่เหนือความคาดหมาย ไปจนถึงบริการด้านสุขภาพและสปาที่ช่วยให้ทุกท่านผ่อนคลายระหว่างดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ รอยัล คลิฟจะเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมยึดมั่นในความยั่งยืนและการบริการที่ดีที่สุด” วิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กล่าว
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ
