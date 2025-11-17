รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับการรับรอง Trusted Thailand ยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสูง

โรงแรมทั้ง 4 แห่งในเครือรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้แก่ รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล, รอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ, รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล และ รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ในหมวดโรงแรมและที่พัก จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานด้านความปลอดภัยคุณภาพสูง และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
ตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand มอบให้กับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้าน ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม ความปลอดภัยในการชำระเงิน มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน เส้นทางการเดินทางมายังโรงแรม และความพร้อมของทีมงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเสริมความมั่นใจกับแขกที่รอยัลคลิฟยังมีพยาบาลประจำโรงแรมที่พร้อมดูแลตลอด
รอยัล คลิฟ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ทั้งด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ การฝึกซ้อมอพยพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และการรับมือกับเหตุก่อการร้าย พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วบริเวณตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และระบบเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แขกทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า การเข้าพักที่ รอยัล คลิฟ คือประสบการณ์ที่ปลอดภัย อบอุ่นใจ และเต็มไปด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวล ทีมงานของเราพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อให้ทุกการเข้าพักเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุด
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com, www.facebook.com/royalcliff, www.instagram.com/royalcliff หรือ WeChat: royalcliffhotels