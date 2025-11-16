งดงามกลางผืนป่า “ดอกดุสิตา” ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล สกลนคร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพความงดงามบานสะพรั่งรับลมหนาวของดอก “ดุสิตา” ที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงพระราชทานนาม โดยให้ข้อมูลว่า
ภาพของทุ่งสีม่วงของดอกดุสิตา ที่ถูกบันทึกภาพโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ ภย.2 (ห้วยค้อ) ในระหว่างภารกิจลาดตระเวน ทำให้ได้เห็นความงดงามที่ธรรมชาติแอบซ่อนเอาไว้
ดุสิตา เป็นพืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก ออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ประมาณเดือนสิงหาคม-มกราคม และเป็นดอกไม้อันทรงคุณค่า โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานนาม "ดุสิตา" และเป็นหนึ่งในดอกไม้ป่า 5 ชนิดที่ทรงพระราชทานนามอีกด้วย
ภาพ : เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ ภย.2 (ห้วยค้อ) อุทยานแห่งชาติภูผายล - Phuphayon National Park จังหวัดสกลนคร