สนามบินฮาเดนะ เตรียมจัด “ก็อตซิลลา” ไว้ต้อนรับผู้มาเยือน

ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานฮาเนดะของโตเกียวจะได้พบกับ “ก็อตซิลลา” ขนาดมหึมา กว้าง 40 เมตร สูง 9 เมตร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในโถงผู้โดยสารขาออกเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ไปจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2026
“ก็อตซิลลา” ขนาดยักษ์ออกแบบให้กำลังทะลุผนังสนามบินออกมา เป็นแลนด์มาร์กที่เห็นได้ชัดเจนและคาดว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินที่สำคัญของสนามบินที่คึกคักที่สุดอีกแห่งในญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะพบก็อตซิลลาได้หลายจุด ก็อตซิลลาตัวใหญ่ปรากฏกายอยู่บริเวณชั้น 3 ของโถงผู้โดยสารขาออก ส่วนผู้โดยสารขาเข้าก็ไม่น้อยหน้า เมื่อเดินทางมาถึง ผู้โดยสารจะพบกับรูปปั้นก็อตซิลลาขนาดย่อมลงมา แต่ยังคงความน่าเกรงขาม เป็นเจ้าสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์ Godzilla Minus One (2023) นอกจากนี้ยังมีภาพของเจ้าสัตว์ประหลาดทำลายล้างเมือง และเหล่าสัตว์ประหลาดอื่นๆ จากแฟรนไชส์จัดแสดงอยู่เหนือเคาน์เตอร์ข้อมูลในโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการ ก็อตซิลลาปรากฏในภาพยนตร์กว่า 30 เรื่อง ทั้งในและนอกญี่ปุ่น นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 นี่อาจเป็นครั้งแรกที่มันมาอยู่ภายในสนามบินจริง ๆ
สำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทโทโฮ ผู้สร้างภาพยนตร์ก็อตซิลลา และฝ่ายบริหารสนามบินฮาเนดะ จุดประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้เดินทาง โดยนำเสนอผลงานออกแบบและความบันเทิงสไตล์ญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์
