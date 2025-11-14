KTC ชวนให้คะแนนแลกชีวิตใหม่ โมเดลสร้างโอกาสให้หมาแมวจรมีบ้าน

บนถนนที่เราเดินผ่านทุกวัน อาจมีสายตาจ้องมองเราด้วยความหวัง สายตาของหมาและแมวจรที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอาหารหรือที่หลบฝนไหม บางตัวเคยมีบ้าน บางตัวไม่เคยได้รับแม้แต่ชื่อ แต่สิ่งที่ทุกชีวิตมีเหมือนกันคือ “หัวใจที่โหยหาความรัก” ประเทศไทยมีหมาแมวจรกว่า 860,000 ตัว(ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ปี 2023) และตัวเลขนี้ยังเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ภาพสะเทือนใจตามท้องถนน แต่ยังเกี่ยวพันกับสุขอนามัย ความปลอดภัย และความสมดุลของสังคมเมือง การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยทั้งระบบและหัวใจของทุกคน
หลายองค์กรพยายามยื่นมือเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการทำหมัน ฉีดวัคซีน หรือดูแลรักษา แต่ยังมีสัตว์อีกจำนวนมากที่ต้องการการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะ “สัตว์พิการ” ที่มักถูกทอดทิ้งและแทบไม่มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ
จากถนนสู่บ้าน : เพราะการรับเลี้ยงไม่ใช่แค่แพชชัน แต่คือภารกิจของหัวใจ
เทรนด์ “Adopt don’t shop” กำลังเติบโตในสังคมไทย และไม่ใช่แค่ความสงสาร แต่คือการสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิตหนึ่งชีวิต งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า สุนัขในกรุงเทพฯ กว่า 46% เคยเป็นหมาจรหรือถูกทอดทิ้งก่อนจะมีบ้านใหม่ สะท้อนการเปลี่ยนจาก “คนรักสัตว์” สู่ “ผู้ดูแลชีวิตสัตว์” อย่างแท้จริง ในอีกมุมหนึ่ง องค์กรช่วยเหลือสัตว์อย่างRescue P.A.W.S. Thailand ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัด ผ่านการทำหมัน ฉีดวัคซีนและดูแลรักษา โดยตั้งแต่ปี 2013 ได้ทำหมันสัตว์กว่า 11,000 ตัว และฉีดวัคซีนกว่า 40,000 ครั้ง เพื่อหยุดวงจรการเกิดสัตว์จรในพื้นที่หัวหินและจังหวัดใกล้เคียง การรับเลี้ยงหนึ่งชีวิตจึงไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตสัตว์นั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดปัญหาสัตว์เร่ร่อนในระยะยาว และสร้างสังคมที่มีความเมตตาอย่างแท้จริง
รักสัตว์แบบยั่งยืน : เมื่อความเมตตาเริ่มจากการลงมือ
ในยุคที่ “สัตว์เลี้ยงคือสมาชิกครอบครัว” แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ในไทยเติบโตต่อเนื่อง แต่ความรักที่แท้จริงไม่หยุดแค่การมอบความน่ารักหรือสิ่งของ หากคือ ความรับผิดชอบระยะยาว ตั้งแต่การทำหมัน ฉีดวัคซีน ดูแลสุขภาพ ไปจนถึงไม่ทอดทิ้งเมื่อสัตว์ป่วยหรือแก่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาสัตว์จรอย่างยั่งยืน เพราะการจัดการประชากรต้องเริ่มจากการป้องกัน กรมปศุสัตว์ชี้ว่าแนวทาง “จับ–ทำหมัน–ฉีดวัคซีน–คืนถิ่น” หรือCNVR (Catch–Neuter–Vaccinate–Return) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจร พร้อมลดความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เมื่อเราขยายมุมมองออกไปถึงสัตว์จร จะเห็นว่า “ความรักที่ยั่งยืน” ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสัตว์ที่เราเลี้ยง แต่รวมถึงการแบ่งปัน การบริจาค และการช่วยเหลือชีวิตที่ยังรอคอยโอกาสเช่นกัน
การให้คะแนน = การให้ชีวิตใหม่
หลายคนอยากช่วย แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ความจริงคือ การ “ให้” ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต เพราะแม้เพียงสิ่งเล็กๆ ที่ออกมาจากใจ ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตหนึ่งชีวิตได้ การบริจาคคะแนนอาจดูเล็กน้อยในมุมตัวเลข แต่มีความหมายมหาศาลในมุมของชีวิต หลายครั้งที่หมาแมวพิการได้รับการดูแลจนกลับมาเดินได้ หรือได้บ้านใหม่จากผู้ใจดี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ “หัวใจของผู้ให้” ที่อยู่เบื้องหลังทุกคะแนน
นี่คือจุดเริ่มต้นของโมเดลใหม่ที่พลิกวิธีคิด “ให้คะแนนแลกชีวิตใหม่” แทนที่จะปล่อยให้คะแนนสะสมจากการใช้จ่าย ถูกใช้แค่แลกของหรือส่วนลด วันนี้คะแนนเหล่านั้นสามารถกลายเป็นโอกาสให้หมาแมวจรได้มีบ้าน ได้รับการรักษา และกลับมามีชีวิตที่มีคุณค่าอีกครั้ง
เคทีซีชวนสมาชิกบัตรเครดิต ใช้คะแนน KTC FOREVER บริจาคผ่าน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารหนึ่งมื้อ หรือยารักษาชีวิตหนึ่งขวด เพื่อดูแลสัตว์พิการที่รอความช่วยเหลือ ในปี 2568 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม เคทีซีได้มอบเงินบริจาคจำนวน 158,200 บาท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกที่ร่วมส่งต่อความหวัง คะแนนเล็กๆ จากหลายคนรวมกัน กลายเป็น “ปาฏิหาริย์เล็กๆ” ของเพื่อนสี่ขาที่ไม่เคยหมดหวัง เพราะทุกชีวิตคู่ควรกับความรัก และทุกคะแนนสะสมคืออีกหนึ่งลมหายใจ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ktc.co.th/promotion/donation/animals/home-handicapped-animals-foundation
โมเดลนี้ไม่เพียงช่วยสัตว์ แต่ยังสร้างเศรษฐกิจแห่งความเมตตา (Compassion Economy) ที่ทุกการใช้จ่ายของคนเมืองเชื่อมโยงกับการสร้างสังคมที่ดีกว่า เพราะการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่ แค่คะแนนที่คุณมีปก็เปลี่ยนโลกของสิ่งมีชีวิตบางตัวได้
