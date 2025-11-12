"GO Hotel กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต" ปล่อยโปรฯปัง จองผ่าน Line +เข้าพัก รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว

GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โรงแรมแฟล็กชิพที่ใหญ่ที่สุดของ GO Hotel บริหารงานโดยเซ็นทรัลพัฒนา ที่พักแสนสะดวกสบายที่เป็นมากกว่าแค่ใกล้สนามบิน แต่ยังมาในแนวคิด “จ่ายง่าย หลับสบาย พักใกล้ บินทัน” (Great Sleep. Great Price. Right on Time.) ด้วยราคาสุดคุ้มของห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 นาที จะบินไฟล์ทเช้าหรือดึกแค่ไหนก็ไปทัน สานต่อคอนเซ็ปต์หลัก “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” (Get, Set, Go!, Happy) ของ GO Hotel ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัว เพียงจองและเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 ผ่าน Line Official: @GOhotel (เฉพาะแชตกับแอดมินเท่านั้น) รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ* ทันที!
Go Hotel กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายในการช้อป-ชิม-ชิลแบบไม่ต้องเดินทางไกล ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้ทั้งศูนย์การค้า สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link และสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมที่พักดีไซน์ โมเดิร์น ซึ่งออกแบบ Façade “หน้าต่างเครื่องบิน” บ่งบอกความเป็นแอร์พอร์ตโฮเต็ล ได้อย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนก่อนหรือหลังเดินทางท่องเที่ยว หรือมาทำงานระยะสั้นที่เน้นความคล่องตัว ที่นี่ก็พร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกท่าน ด้วยห้องพักที่มีให้เลือก 6 แบบ
• GO King เตียงเดี่ยวคิงไซส์ขนาด 6.5 ฟุต
• GO Twin เตียงคู่ขนาด 3.25 ฟุต
• GO Plus King Room ห้องขนาด 22 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ เพิ่มพื้นที่มุมพักผ่อนเสริม (Extra Area) สำหรับนั่งเล่น ทำงาน หรือวางสัมภาระเพิ่มเติม
• GO Plus Twin Room ห้องขนาด 22 ตร.ม. เตียงคู่ขนาด 3.25 ฟุต เพิ่มพื้นที่มุมพักผ่อนเสริม (Extra Area) สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน หรือวางสัมภาระเพิ่มเติม
• GO King Corner Room พื้นที่ใช้สอย 25 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ XL ขนาด 6.5 ฟุต ห้องมุมกว้างกว่า พร้อมพื้นที่ Extra Area สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน หรือวางสัมภาระ
• GO Family Room พื้นที่ใช้สอย 35 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ XL ขนาด 6.5 ฟุต และ Bunk Bed ขนาด 3.25 ฟุต พร้อมพื้นที่สำหรับครอบครัวให้คุณได้พักผ่อนเต็มที่
และ Go Hotel ยินดีต้อนรับเพื่อนรักสี่ขา ด้วยห้องพัก Pet-Friendly บนชั้นพิเศษ เพื่อรองรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม
Go Hotel กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมกับพาร์ตเนอร์และพันธมิตรชั้นนำ มอบโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว เพียงจองและเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 ผ่าน Line Official: @GOhotel (เฉพาะแชตกับแอดมินเท่านั้น) พร้อมรับทันที! กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ โดยมีพาร์ทเนอร์และพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่
• KTC แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%*
• CardX / SCB แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20 %*
• KBANK รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท* เมื่อใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2568)
• CENTRAL THE1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*
• TRUE/DTAC กดรับผ่านแอป ใช้ 9 ทรูพอยท์ 19 คอยน์ ในการแลกรับ*
• Bangkok Airways เพียงแสดง Boarding Pass รับฟรี*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
เช็กดีลสุดคุ้มและจองห้องพักได้ง่ายๆ ได้ที่ Website: https://letzzzgo.co/ , Line Official : @gohotel , Email: contact@letzzzgo.co , โทรศัพท์ +66 2 018 8656