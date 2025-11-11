“ดอกแมกโนเลีย” ที่ “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” บานสะพรั่งรับลมหนาว

ดอกแมกโนเลีย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บานสะพรั่งต้อนรับลมหนาวแล้ว ชวนไปเที่ยวชมความสวยงามบนดอยอ่างขาง
แฟนเพจสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อัปเดตความสวยงามของ “ดอกแมกโนเลีย” ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยให้ข้อมูลว่า
ภาพดอกแมกโนเลียภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งกำลังบานในช่วงนี้ค่ะ
แมกโนเลีย (Magnolia) เป็นไม้ยืนต้น สูงใหญ่ เป็นต้นไม้สายพันธ์เก่าแก่ที่มีมาเป็นพันๆ ปีแล้ว เป็นพืชในตระกูลเดียวกับดอกจำปี จำปาของประเทศไทย
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีการปลูกแมกโนเลียไว้บริเวณสวนหอม สวนคำดอย และบริเวณรอบๆ ภายในพื้นที่สถานีฯ
สำหรับแมกโนเลียที่ปลูกในสถานีฯอ่างขาง จะออกดอกเต็มต้นในช่วงเดือน พ.ย. - ม.ค. ดอกจะมีสีม่วงเข้มและขาวอมสีชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
สำหรับ โครงการหลวงแห่งแรก “ดอยอ่างขาง” จุดเริ่มต้นความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยและชาวโลก ต้องย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2512 หรือ 56 ปีที่แล้ว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่น ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณดอยอ่างขางเป็นเขาหัวโล้น มีการปลูกฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ราษฎรชนเผ่าที่อาศัยอยู่มีฐานะยากจน ประกอบกับเขตที่ตั้งอยู่ในแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งถือเป็นแนวปราการความมั่นคงของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท แลกเป็นค่าต้นไม้ในที่ดินที่ชนเผ่าปลูกพืช เพื่อแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งไม้ผล ผัก และไม้ดอก ต่อมาได้พระราชทานชื่อสถานีแห่งนี้ว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ในตำบล แม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่