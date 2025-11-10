"Grande Centre Point Prestige Bangkok" รร.หรูพักสบาย ใจกลางราชประสงค์

หากว่าใครกำลังมองหาโรงแรมใจกลางราชประสงค์ ที่มีความหรูหรา ขอชวนให้มาพักผ่อนแบบสะดวกสบาย และผ่อนคลายกันที่ "โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ" (Grande Centre Point Prestige Bangkok) เป็นโรงแรมหรูแห่งใหม่ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) ที่ผสานความหรูหราสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) เข้ากับเสน่ห์ของศิลปะไทยร่วมสมัย มอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับที่เปี่ยมด้วยความสะดวกสบายใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเปิดให้จองห้องพักล่วงหน้าแล้ว โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2568
"โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ" ตั้งอยู่ใจกลางย่านราชประสงค์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากอาร์ตเดโค ภายในออกแบบอย่างหรูหราโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและการพักผ่อนอย่างแท้จริง แขกผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามได้จากห้องพักทุกห้อง ทั้งวิวเมืองย่านราชประสงค์ที่เต็มไปด้วยสีสัน หรือวิวพื้นที่สีเขียวของสนามราชกรีฑาสโมสร (RBSC)
สำหรับห้องพักของโรงแรมประกอบด้วย ห้องพักและห้องสวีท จำนวน 509 ห้อง ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความพรีเมียมและความสะดวกสบายในการเข้าพัก ห้องพักทุกห้องพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับไฮเอนด์ครบครัน อาทิ สมาร์ท ทีวี, เครื่องชงกาแฟแคปซูล Nespresso, ไดร์เป่าผม Dyson, ชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำจาก LRL และโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ (Washlet) เพิ่มความสะดวกสบายด้วยมินิบาร์ น้ำแร่และน้ำดื่มบริการฟรี
มีห้องพักให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ Prestige Signature (45 ตร.ม.), Prestige Suite (85 ตร.ม.) พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับระบบฝักบัว Grohe ที่สามารถเลือกปรับรูปแบบสายน้ำได้ถึง 4 แบบ และอ่างจากุซซี่ ไปจนถึง Prestige Penthouse (195 ตร.ม.) ที่มอบความหรูหราและเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยพื้นที่ 195 ตร.ม.
ในส่วนของห้องอาหารมี Brass House Bangkok รูฟท็อปแจ๊สบาร์ในสไตล์การตกแต่งยุค 1920s สุดคลาสสิก พร้อมวิวเมืองยามค่ำคืน เสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัยสไตล์ Casual รสชาติต้นตำรับ พร้อมเพลิดเพลินกับค็อกเทลซิกเนเจอร์ และดนตรีแจ๊สบรรเลงสด
Chef Man Restaurant ร้านอาหารกวางตุ้งชื่อดัง การันตีคุณภาพด้วยเมนูติ่มซำและเป็ดย่างสูตรพิเศษ
The Garden Restaurant บริการอาหารไทยและนานาชาติในมื้อเช้า พร้อมเมนูไทยไฮไลท์ 4 ภาค ทั้งผัดไทย ปอเปี๊ยะสด ข้าวซอย ไก่ย่างสมุนไพร พร้อมวิวสนามราชกรีฑาสโมสร และบุฟเฟต์อาหารเย็น วันศุกร์ - เสาร์ ในคอนเซปส์ Sea & Land โดยมีไฮไลท์ทางเลือกอาหารเช้าพิเศษ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพัก แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกรับประทานอาหารเช้าได้ 2 รูปแบบ คือ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษจากเชฟแมน ที่เสิร์ฟถึงห้องพัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร The Garden Restaurant
Bloom & Brew Café คาเฟ่คอยเซปส์ใหม่ให้บริการอาหารไทยแนวใหม่ อาทิ ข้าวซอยเป็ดกงฟี ข้าวผัดมันกุ้ง ข้าวผัดมันเนื้อไทยวากิวแฮมเบิร์ก พิซซ่า พาสต้า ซุป สลัด กาแฟอาร์ติซาน ชาพรีเมียม ไอศกรีม plant base และขนมไทยสมัยใหม่ พร้อมอาฟเตอร์นูนที
Sky Bar บาร์ริมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ ชวนให้มาใช้บริการแบบผ่อนคลาย
ทางโรงแรมยังให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์สุขภาพและการผ่อนคลาย มี Let’s Relax Onsen & Spa ที่ชวนมาสัมผัสประสบการณ์ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ พร้อมชมวิวสนามราชกรีฑาสโมสร ผสานบริการสปาไทยยอดนิยมในพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองฮิราคาตะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยแนวคิด Harmony of Natural Materials ที่ผสมผสานความกลมกลืนระว่างธรรมชาติและความผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
Sky Pool สระว่ายน้ำลอยฟ้ายาว 50 เมตร พร้อมชมวิวเมืองแบบพาโนรามา
Gravity Fit Club ฟิตเนตธีมสนามมวย พร้อมอุปกรณ์ TechnoGym รุ่นใหม่ครบครัน
GamesRoom ไฮไลท์ของเครือโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ที่นำแนวคิดการให้ความสนุกและผ่อนคลายให้แขกผู้เข้าพักทุกช่วงวัย ให้บริการ เกมส์อาร์เคด บอร์ดเกมส์ และเกมส์ออนไลน์
Kids Club ตกแต่งโดยแรงบันดาลใจจากงานวัดไทย พร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการจาก Plan Toy และกิจกรรมสำหรับเด็กทุกวัน
ในส่วนของห้องประชุมสัมมนา ทางโรงแรมมีห้องประชุมหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการ รองรับการจัดงานทุกรูปแบบ ด้วยห้องจัดเลี้ยงและประชุมสัมมนาที่กว้างขวาง ขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเมตร จนถึง 744 ตารางเมตร รองรับแขกได้กว่า 900 คน โดดเด่นด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ และเพียบพร้อมด้วยระบบเสียงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครบครัน รวมถึงพื้นที่จัดงานกลางแจ้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ท่ามกลางสวนสวยและกลาสเฮาส์ ที่ผสมผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับบรรยากาศอันงดงาม
"โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ" ตั้งอยู่ที่ 153 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทางโรงแรมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ และพร้อมเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 สำรองห้องพักและห้องจัดเลี้ยงได้ที่ โทร. 0-2124-1888 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.grandecentrepointprestige.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline