ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ "ปีนหน้าผาหินเตี้ย" ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เผยภาพกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์สุดท้าทาย ด้วยการปีนหน้าผาหินเตี้ย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และออกกำลังกายกลางแจ้งแห่งใหม่ของภาคอีสาน ณ หินช้างสี ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำพอง
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำพองได้ร่วมกับ Khon Kaen Climbing Club ในการออกแบบเส้นทางปีนผาให้มีความหลากหลายและปลอดภัย ตอบโจทย์คนรักการผจญภัยและธรรมชาติ เหมาะสำหรับทั้ง มือใหม่ที่อยากลองสัมผัสประสบการณ์ปีนผาครั้งแรก และนักปีนผามืออาชีพที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆ โดยเปิดให้ปีนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 0967397920
ที่มา : อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น
