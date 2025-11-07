สวยแปลกตา “ยอดเขาที่วัดป่าภูปัง” กลายเป็นสีทองอร่าม คล้ายยอดเขาแหลม ทองผาภูมิ

โซเชียลฮือฮาอีกครั้งหลังมีการแชร์ภาพยอดภูเขาและต้นไม้ ที่วัดป่าภูปัง จ.อุบลราชธานี ได้กลายเป็นสีทองอร่ามชั่วคราวเช่นเดียวกับที่ยอดเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจบุรี ที่กลายเป็นไวรัลที่ผ่านมา
หลังจากที่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 ช่วงเวลาประมาณ 17.45 น. ได้เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดเมื่อ “ยอดเขาแหลม” ที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้กลายเป็นสีทองอร่ามโดยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนานถึง 5 นาที ก่อนที่จะกลับสู่สภาพเดิม ซึ่งเหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและแชร์กันจนเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน
ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ย. 68) ทางเฟซบุ๊กเพจ วัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกมาแชร์ภาพของยอดภูเขาและต้นไม้ ที่วัดป่าภูปัง จ.อุบลราชธานี ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีทองคำเช่นกัน โดยให้ข้อมูลว่า
ไม่ใช่เฉพาะที่ กาญจนบุรีที่เขาเป็นทองคำ
ที่อุบลราชธานี ก็ปรากฎภูเขาและต้นไม้เป็นทองคำเช่นกัน ณ วัดป่าภูปัง ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ซึ่งทาง รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แชร์ภาพข่าวพร้อมเผยสาเหตุของปรากฏการนี้ว่า “ก็คือ แสงอาทิตย์ ตอนเย็น ฉายส่องลงมาที่เขา เลยเป็นแสงสีสวย”
