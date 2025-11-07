ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน Bangkok River Festival 2025 สานต่อประเพณีไทย ด้วย “บ่อลอยรักษ์โลก”

เทศกาลลอยกระทง หนึ่งในประเพณีอันงดงามของไทยที่สะท้อนถึงความกตัญญูต่อแม่พระคงคา ปีนี้งาน Bangkok River Festival 2025 ปีที่ 11 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน" ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเทศกาลแห่งศรัทธาและความงดงามของสายน้ำ
งานนี้จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายมิตรภาคีทุกภาคส่วน ได้สร้างปรากฏการณ์สวยงามที่ผสานประเพณี วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
"บ่อลอยรักษ์โลก" ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลาม
หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นของงานในปีนี้คือการร่วมลอยกระทงใน "บ่อลอยรักษ์โลก" พื้นที่ลอยกระทงในระบบปิด 100% ที่ช่วยลดขยะจากกระทงไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนขยะกระทงในบ่อลอยรักษ์โลกเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยอมรับแนวคิดการลอยกระทงอย่างยั่งยืนมากขึ้น
จิตอาสารวมพลัง "คลีนคลอง" คัดแยกกระทงกว่า 3,000 กิโลกรัม
ภายหลังสิ้นสุดงานลอยกระทง กิจกรรม "คลีนคลอง" ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ได้รวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำความสะอาดและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ณ ลานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ทำให้สามารถคัดแยกขยะกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่รวบรวมจากท่าน้ำที่จัดงานได้มากกว่า 3,000 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อให้กับกรุงเทพมหานครนำไปรีไซเคิลเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีการเก็บประทีปเทียนหอมกว่า 150 กิโลกรัม ส่งต่อรวบรวมมายังวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เพื่อนำไปหลอมและนำกลับมาใช้ใหม่ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดงานที่พัฒนาไปในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความยั่งยืนไปพร้อมกัน
โมเดล “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” พลังร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน
หัวใจหลักของการจัดงาน River Festival คือการยกระดับโมเดล "บ.ว.ร." (บ้าน-วัด-โรงเรียน) สู่ "บ.ว.ร. ยกกำลังสอง" ด้วยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ามาร่วมสร้างคุณค่าให้เทศกาลนี้เป็น "พื้นที่เรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" สร้างระบบนิเวศที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือชุมชนมีรายได้จากการส่งเสริมสินค้าและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
"เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม" สร้างคนรุ่นใหม่รักษ์ท้องถิ่น
โครงการ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม" ได้ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวิถีไทยริมน้ำ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเอง ผ่านการเป็นมัคคุเทศก์น้อย การบรรยายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกิจกรรม "พี่สอนน้อง" ในปีนี้มิวเซียมสยามได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน เชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์กับการปฏิบัติจริง
Bangkok River Festival 2025 จึงเป็นมากกว่าเทศกาลลอยกระทง แต่เป็นการตอกย้ำถึงความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำ ศาสนา และประเพณี โดยทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อป ชิมของดีชุมชน และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ณ 9 ท่าน้ำร่วมสมัย และคลองเปรมประชากร ได้แก่ วัดโพธิ์, วัดอรุณฯ, วัดระฆังฯ, วัดกัลยาฯ, วัดประยูรฯ, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และร่วมเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยบริการเรือรับส่งฟรีตลอดการจัดงาน
เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยในปีนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์ที่ว่า เราสามารถสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า สะท้อนความกตัญญู ความศรัทธา และการรักษ์โลก ไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีโมเดล “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” และ บ่อลอยรักษ์โลก เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จนี้