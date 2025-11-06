“ชาวบ้านบางพัฒน์” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อยู่ดีกินดีได้เพราะ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ชาวบ้านบางพัฒน์ จังหวัดพังงา ร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ระบุอยู่ดีกินดีได้เพราะพระองค์ท่านเสด็จเยือนหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2544
นายสวัสดี วาหะรักษ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน “บ้านบางพัฒน์” หมู่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยในหลวง ในขณะทรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่บ้านบางพัฒน์ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
นายสวัสดี เล่าต่อว่า ในสมัยนั้นบ้านบางพัฒน์เป็นหมู่บ้านที่มีความลำบากมาก ทั้งในด้านการสัญจรไปมา เรื่องไฟฟ้าและการทำมาหากิน ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นเกาะอยู่ในทะเลริมอ่าวพังงา แต่หลังจากพระองค์ท่านได้เสด็จกลับ ความเจริญต่าง ๆ ก็เริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้าน จนปัจจุบันได้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมทะเล ที่แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานซีฟู้ดสด ๆ พักผ่อนโฮมสเตย์ พร้อมกับช้อปปิ้งของฝากในชุมชนติดไม้ติดมือกลับบ้าน ทำให้พลิกจากในอดีตที่คนในหมู่บ้านต้องไปหางานทำข้างนอก ปัจจุบันทุกคนต่างมีอาชีพมีรายได้โดยไม่ต้องจากบ้านไปไหน
อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางพัฒน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หมู่บ้านบางพัฒน์ เดิมชื่อ “บ้านบางลิง” เป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก สมัยก่อนมีความทุรกันดาร ประชากรลำบากในทุก ๆ ด้าน ป่าชายเลนในชุมชนถูกทำลายลงจากการทำเหมืองแร่ในทะเล ก่อนที่ชาวบ้านบางพัฒน์จะร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนที่เคยถูกทำลาย ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์อีกครั้ง จนได้รับธงอนุรักษ์ป่าจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี พ.ศ. 2540
ในปี พ.ศ. 2544 พระองค์ท่านได้เสด็จมาพร้อมกับในหลวงรัชกาลที่ 10 ในขณะทรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ดูแลรักษาป่ามาโดยตลอด
หลังจากนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการพัฒนาจนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่างหลังจากพระองค์ท่านได้เสด็จมา หมู่บ้านก็มีความเจริญแบบก้าวกระโดด มีเศรษฐกิจ รายได้เพิ่มขึ้น มีความอยู่ดีกินดี จนเป็นหมู่บ้านที่มีคนรู้จักทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติและทานอาหารซีฟู้ด จนปัจจุบันพูดกันว่า ถ้ามาพังงาแล้วมาไม่ถึงบ้านบางพัฒน์ถือว่ามาไม่ถึงพังงา
นายสวัสดี เปิดเผยว่า ตนเองเมื่อทราบข่าวว่าสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต ก็รู้สึกตกใจ ใจหาย และเหมือนหมดกำลังใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่บ้านบางพัฒน์นั้น ตนได้ถวายรายงานอย่างใกล้ชิด โดยพระองค์ท่านทรงตรัสว่า “ถ้าใครมาในชุมชน ก็ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพราะปลูกป่าไม่ใช่ได้แต่ป่าแต่ได้อย่างอื่นด้วย กุ้งหอยปูปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าชายเลน มาอนุบาลในป่าชายเลน เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้จับมาเป็นอาหารเมื่อเหลือก็ขายได้” นอกจากนั้นท่านได้ดำริให้สร้างวอล์กเวย์ชมป่าชายเลนระยะทาง 843 เมตร และโครงการธนาคารข้าวในหมู่บ้านขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้
โดย : อโนทัย งานดี
