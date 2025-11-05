งาน "มหาลอยกระทง @อยุธยา" คึกคัก "โอปอล-สุชาตา" นำขบวนแห่นางนพมาศสวยงามตระการตา

รองนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Maha Loi Krathong @Ayutthaya พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Maha Loi Krathong @Ayutthaya ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวรวิทย์ ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ผู้บริหาร ททท. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน Maha Loi Krathong @Ayutthaya ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2568
งานนี้นำเสนอความงดงามของขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงและนางนพมาศการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยกิจกรรมสาธิตอาหาร หัตถกรรม ศิลปะงาน Craft และกิจกรรม DIY สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีไทย การจำหน่ายหัตถกรรมพื้นเมือง และอาหารท้องถิ่นรสเลิศในบรรยากาศย้อนยุคที่อบอุ่น
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งาน “Maha Loi Krathong @Ayutthaya” เป็นงานที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยการดึงจุดเด่นของประเทศไทยและยกระดับเทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ โดยใช้แนวทางการจัดงานที่มีมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การท่องเที่ยวยุคใหม่
รวมถึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับห้วงเวลาของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความอาลัยถวาย และรับชมพระราชกรณียกิจที่สร้างประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทย บรรยากาศของงานเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้จึงสง่างาม สมพระเกียรติ และเป็นการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างดียิ่ง ซึ่งจะสร้างคุณค่าและมูลค่าในด้านการท่องเที่ยว และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
งาน Maha Loy Krathong @ Ayutthayaนำเสนอความงดงามและมนต์เสน่ห์ของประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาอย่างยาวนานในเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ท่ามกลางความงดงามของโบราณสถาน ภายใต้แนวคิดแบบย้อนยุคผสมผสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความรุ่งเรืองภูมิปัญญาไทย
โดยมีไฮไลต์กิจกรรมร่วมจุดประทีปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขบวนแห่นางนพมาศและพิธีจองเปรียงย้อนสมัยอยุธยาเรืองรอง นำโดย นางสาวโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 และทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย จ๊ะจ๋า พริมรตา และบิ๊ก ศรุต การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ อาทิ โขน, ระบำชุดไทยพระราชนิยม, หุ่นละครเล็ก, หนังใหญ่ และเพลงพื้นบ้าน การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ กัน นภัทร เก่ง ธชย โก้ มิสเตอร์ แซกแมนและมี่เดอะสตาร์ ไรอัล กาจบัณฑิต VIETRIO ไข่มุก รุ่งรัตน์ ฟีโน่ เดอะระนาด และสุนทราภรณ์ การจัดซุ้มถ่ายภาพ AI ชุดไทย
รวมถึงจำลองการลอยโคม พร้อมสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีไทยผ่านกิจกรรมสาธิตศิลปะภูมิปัญญาและกิจกรรม D.I.Y. หลากหลาย อาทิ ทำเข็มกลัดริบบิ้นดำแสดงความไว้อาลัย กระทงจิ๋วจากใบตอง กระทงกาบกล้วย แม็กเน็ตจากหัวโขน สานปลาตะเพียน พร้อมซุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศที่สง่างามและเหมาะสม เพื่อยกระดับงานเทศกาลลอยกระทงให้เป็น “มหาลอยกระทง” และเป็นเทศกาลระดับนานาชาติที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและวันพักค้าง รวมถึงเกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.00-22.00 น. (ยกเว้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เปิดถึงเวลา 23.00 น.) โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเข้าร่วมงานในชุดสีที่เหมาะสม ชุดสีสุภาพ หรือ ติดริบบิ้นดำ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
