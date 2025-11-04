เปิดตัว "ananea Beyond Khaolak" นิยามใหม่แห่งการพักผ่อนริมหาดเขาหลัก พังงา

เปิดตัว ‘ananea’ แบรนด์รีสอร์ตยุโรปแห่งแรกในไทย ‘Beyond Khaolak Resort’ พลิกโฉมครั้งใหญ่ สู่ ‘ananea Beyond Khaolak’ ชูแนวคิด “Barefoot Luxury” และ “Slow Glamour” นิยามใหม่แห่งการพักผ่อนริมหาดเขาหลัก
กะตะ กรุ๊ป รีสอร์ท (Kata Group Resorts) ผู้นำด้านรีสอร์ตริมทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการมายาวนานกว่า 45 ปี ประกาศการรีแบรนด์ครั้งสำคัญของ ‘Beyond Khaolak Resort’ (รีสอร์ท บียอนด์ เขาหลัก) สู่ชื่อใหม่ ‘ananea Beyond Khaolak’ (อานาเนียย่า บียอนด์ เขาหลัก) พร้อมรังสรรค์บทใหม่ให้กับสวรรค์แห่งการพักผ่อนริมทะเลอันดามัน เข้าถึงคนยุคใหม่มากกว่าที่เคย ด้วยคอนเซปต์ “Slow Glamour” (สโลว์ แกลมเมอร์) วิถีชีวิตผ่อนคลายที่เน้นความเรียบง่ายและการเชื่อมต่อถึงกัน
“Beyond Khaolak Resort” หนึ่งในรีสอร์ตชื่อดังของแบรนด์ บียอนด์ รีสอร์ท (Beyond Resorts) ภายใต้เครือกะตะกรุ๊ป ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางยุคใหม่อย่างแท้จริง ผ่านการพลิกโฉมแบรนด์ใหม่ ‘ananea Beyond Khaolak’ (อานาเนียย่า บียอนด์ เขาหลัก) ด้วยการร่วมมือกับ “ananea” แบรนด์ Lifestyle Hotel สัญชาติยุโรปที่ออกแบบเพื่อผู้เดินทางยุคใหม่ที่มองหาความสมดุล แรงบันดาลใจ และการเชื่อมต่อที่มีความหมาย โดยแบรนด์นี้อยู่ภายใต้เครือ DERTOUR Hotels & Resorts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DER Touristik Group กลุ่มบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่จากเยอรมนี หนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรายใหญ่ของยุโรป (มีเครือเดียวกันกับแบรนด์โรงแรมอย่าง Sentido, Calimera, Aldiana และ Playitas เป็นต้น) ทั้งนี้ ananea Beyond Khaolak นับเป็นที่พักแบรนด์ ananea แห่งแรกในประเทศไทย และยังเป็น Flagship Property แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่าวว่า “นับเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกะตะกรุ๊ป การรีแบรนด์สู่ ‘ananea Beyond Khaolak’ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่คือการกำหนดนิยามใหม่ของประสบการณ์การพักผ่อนในเขาหลักให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ ที่มองหาการพักผ่อนที่ให้ความหมายและแรงบันดาลใจมากกว่าเดิม ความร่วมมือกับแบรนด์ ananea ภายใต้เครือ DERTOUR Hotels & Resorts ที่แข็งแกร่งระดับโลกครั้งนี้ คือการผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริการแบบไทยที่สั่งสมมากว่า 45 ปีของเรา เข้ากับไลฟ์สไตล์ดีไซน์แบบยุโรปร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ananea Beyond Khaolak ไม่เพียงแต่จะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย แต่ยังเป็น Flagship ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรีสอร์ตไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับแขกทุกท่านสู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ เพื่อร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน”
‘ananea’ มาจากคำในภาษากรีก “ananeosis” (อานานีโอซิส) ซึ่งหมายถึง "การเริ่มต้นใหม่" สะท้อนถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์สไตล์ยุโรปสมัยใหม่และความมินิมอลแบบเมดิเตอร์เรเนียน เข้ากับเสน่ห์อันอบอุ่นของชายฝั่งทะเลไทย ปรัชญาหลักของรีสอร์ตคือ “Slow Glamour” (สโลว์แกลมเมอร์) นำเสนอประสบการณ์ ‘Barefoot Luxury’ ที่แตกต่าง ให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลาย ค้นพบความสุขจากความเรียบง่าย และเชื่อมต่อกับธรรมชาติและผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง
ananea Beyond Khaolak ตั้งอยู่ริมหาดปากวีปอันเงียบสงบของจังหวัดพังงา ใช้เวลาเดินทางเพียง 80 นาทีจากสนามบินภูเก็ต รีสอร์ตเป็นแบบ All-Villa Resort (รีสอร์ตแบบวิลล่าทั้งหมด) ประกอบด้วยวิลล่าขนาดกว้างขวาง 177 ยูนิต มีตั้งแต่ Villa Garden ไปจนถึง Two Bedroom Pool Villa ทุกหลังได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโอบล้อมด้วยธรรมชาติเขียวขจี ภายใต้หลักการออกแบบ "less is more" ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและสีโทนอุ่นเพื่อบรรยากาศเป็นกันเอง
รีสอร์ตแนว “Adult Centric Design” ที่เน้นการดีไซน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมครบครันแห่งนี้ มุ่งเน้นในการบริการและความสะดวกสบายของผู้ใหญ่ แต่ก็พร้อมต้อนรับผู้เข้าพักทุกวัยในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Kanda Spa (กานดาสปา) ฟิตเนส และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการฟื้นฟูโดยเฉพาะ อาทิ “Mind-body & soul” (ดูแลกายและใจ) และ “Slow Entertainment” (ความบันเทิงที่ผ่อนคลาย) ที่หลากหลาย
อีกไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือประสบการณ์การรับประทานอาหารหลากหลาย นำเสนออาหารคุณภาพสูงวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น มีตัวเลือกมีตั้งแต่สเต็กเฮาส์ระดับพรีเมียมอย่าง Motown On Fire ไปจนถึงบรรยากาศสบายๆ ที่ At Beach Bar and Restaurant และ @Beyond Café ทั้งหมดนี้ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับทุกการเดินทาง ได้หลบหนีจากความวุ่นวายเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายบนหาดทรายขาวละเอียด หรือเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในรีสอร์ต ที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
วิสัยทัศน์ของ ananea Beyond Khaolak ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานตามปรัชญา "Beyond a Good Place Is a Better Planet" (ไม่เพียงแค่ที่พักดี แต่เรามุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีกว่า) โดยผสมผสานแนวทาง "Slow Glamour" เข้ากับความมุ่งมั่นอย่างครอบคลุมต่อการฟื้นฟูและความรับผิดชอบ ทุกรายละเอียดของรีสอร์ตจึงได้รับการรังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน สร้างประสบการณ์ที่ใส่ใจและสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างสวยงาม
คุณศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายขายและการตลาด เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่าวว่า "ที่ ananea Beyond Khaolak ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเข้าพัก แต่คือการฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณ เราโอบรับไลฟ์สไตล์แบบ 'Slow Glamour' ที่ซึ่งแขกจะได้เชื่อมต่อกับผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อการพักผ่อนที่ลงตัว พื้นที่ส่วนกลาง กิจกรรมที่ผ่อนคลาย และประสบการณ์ 'Barefoot Luxury' ที่นี่คือทางเลือกที่แท้จริงสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์ ธรรมชาติ และช่วงเวลาที่น่าจดจำริมทะเล นอกจากนั้น วิสัยทัศน์ของเรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างความหรูหราและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ผ่านการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การจัดการและลดของเสียอย่างเป็นระบบ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องโดยตรงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030) โดยเราเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งในมิติของการจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันล้ำค่าของเขาหลัก (Life Below Water) และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Decent Work and Economic Growth) วิสัยทัศน์ของเราจึงไม่หยุดเพียงแค่การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล แต่คือการผสานแนวทางเหล่านี้เข้ากับการดำเนินงานประจำวันของเราอย่างราบรื่นและเป็นรูปธรรม” คุณศศิศศ์กล่าวปิดท้าย
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ananeabeyondkhaolak.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline