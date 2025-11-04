ยกความอร่อยจากสเปน สู่เมนูเด่นใจกลางกรุง ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ชื่อนี้การันตีเรื่องความอร่อย อูโนมาส ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ แค่ชื่อก็ต้องร้องขอเพิ่มความอร่อยในแบบฉบับสไตล์สเปน “อูโนมาส” ภาษาสเปน หมายถึง “ขออีกหนึ่ง” ห้องอาหารสเปนใจกลางกรุงฯ ชั้น 54 มาในคอนเซ็ปต์การเดินทางไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งคาบสมุทรไอบีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมการตกแต่งร้านด้วยการใช้แสงไฟ และเฉดสีฟ้า ขาว ทั่วห้องอาหาร ในบรรยากาศศิลปะแบบมัวริช เชื่อมโซนทั้ง 3 โซนเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งโซนไวน์เซลล่า โซนทาปาสแอนด์รอว์บาร์ และโซนไดนิ่งเด็ค โดยแต่ละโซนจะโอบล้อมไปด้วยวิวมหานครอันงดงาม
โดยมี เชฟบอร์คา เทอรี่ บอเรโก หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นสเปนผ่านเมนูอาหารจานพิเศษในแต่ละจาน เชฟหนุ่มไฟแรงผู้มากด้วยประสบการณ์แห่งเมืองกาดิซ ประเทศสเปน ประสบการณ์ในร้านอาหารระดับชั้นนำทั่วยุโรปและเอเชีย ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ Hide ในลอนดอน ร้านอาหารสุดล้ำอย่าง StreetXO โดย David Muñoz ในกรุงมาดริด
ด้วยประสบการณ์การทำอาหารที่ผ่านมา เชฟบอร์คาจะพาทุกท่านร่วมเดินทางสู่ดินแดนสเปนสัมผัสกับวัตถุดิบชั้นนำมากมาย นำมารังสรรค์เมนูเอกลักษณ์ประจำห้องอาหารอูโนมาสให้ทุกท่านและแขกผู้มาเยือนได้ลิ้มลองความอร่อย อาทิ กุ้งกระทะร้อนผัดในนํ้ามันมะกอก กระเทียม ผงปาปริก้า พริกแห้งสเปน, มันฝรั่งทอดสไตล์สเปน, แอนโชวี่จากแคว้นคันตาเบรียเสิร์ฟพร้อมเนยรมควันและขนมปังปิ้ง, การ์ปัชโชท้องปลาทูน่า, ซีฟู้ดรวมทอด ปลา กุ้ง ปลาหมึก ปลาทรายหมักสไตล์สเปน, ปลาหมึกยักษ์กาลิเซียเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่ง, โครเก้หมึกดำ, โครเก้แฮมไอเบอริโก้ และเมนูที่พลาดไม่ได้อย่าง ข้าวผัดสเปนหมึกดำเสิร์ฟพร้อมปลาหิมะซอสมายองเนสกระเทียม, ข้าวผัดสเปนสไตล์บาเลนเซีย, ข้าวผัดสเปนเซเกรโตไอเบอริโก้ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย
ห้องอาหารสเปนอูโนมาส ชั้น 54 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 23.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th หรือสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.unomasbangkok.com
