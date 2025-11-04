เมืองสุขสยาม จัดงาน “สุขสยาม ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” 30 ต.ค. – 10 พ.ย.นี้ ที่ไอคอนสยาม

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม สืบสานประเพณีเทศกาลลอยกระทง หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), Bangkok River Festival 2025, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท รู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด ร่วมจัดงาน “สุขสยาม ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์แม่น้ำ รณรงค์ลอยกระทงด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตกแต่งบรรยากาศสุขสยาม ด้วยโคมล้านนาจากงานฝีมือภูมิปัญญาชาวล้านนา จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2568
สุขเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 10 พ.ย. เวลา 15.00 น. อาทิ การแสดงโขนชุดสำมนักขา, เปิงมางคอกสำแดงสด, การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์, การแสดงศิลปะมวยไทยศรศิลป์, การแสดงนาฏศิลป์ไทย วัฒนธรรม 4 ภาค และ สดับรับฟังเสนาะหูกับท่วงทำนองการบรรเลงดนตรีไทย
พิเศษ วันที่ 5 พ.ย. 68 พบการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่
เวลา 15.00 น. เพลิดเพลินกับการแสดงพิพิธทัศนา ซึ่งเป็นการแสดงที่ผสมผสานการแสดงที่หลากหลายทั้งระบำรำฟ้อน วัฒนธรรม 4 ภาค และการแสดงโขนมารวมไว้ด้วยกัน
เวลา 19.30 น. การแสดงจองเปรียง การแสดงที่สื่อถึงการบูชาแม่พระคงคาและบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ด้วยพิธียกโคมลอยขึ้นบูชา ถือเป็นประเพณีแบบดั่งเดิมที่ทำขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง
สุขสร้างสรรค์ กับเวิร์คช็อปรักษ์โลก
วันที่ 3 – 4 พ.ย. 68 เวลา 14.00 น. กิจกรรมเวิร์คช็อปปั้นกระทงจิ๋วด้วยดินไทย บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา
วันที่ 5 พ.ย. 68 เวลา 16.00 น. สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ ริเวอร์ พาร์ค
สุขแซ่บกับอาหารไทย และ สินค้าชุมชน 4 ภาค
ชวนช็อป ชิม อาหารไทย 4 ภาค แนว Street Food พร้อมด้วยร้านค้าชุมชนรู้รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) อาทิ ไอศครีมครูแดงและน้ำสมุนไพร จ.ปทุมธานี , สมุนไพรจากส้มโอ จ.พิจิตร, วิมพ์วิภา ผ้าขาวม้าคุณภาพดี จ.นนทบุรี เป็นต้น
พิเศษ...ในวันที่ 8 พ.ย. 68 เวลา 16.00 น. พบกับรสชาติแบบไทยแท้...ที่ส่งต่อความอร่อยสู่ครัวโลก โดยเชฟอิน – ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ จะมารังสรรค์เมนูสุดสร้างสรรค์ “สลิดฟูกับน้ำยำแอปเปิ้ลเขียว” เสน่ห์ความกรอบแบบไทย ผสานความสดชื่นร่วมสมัยถ่ายทอดเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทย ผ่าน น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก น้ำปลาคู่ครัวไทยที่อยู่เคียงคนไทยมากว่า 80 ปี Soft Power แห่งความอร่อยที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยให้โลกรู้...ในทุกหยดของน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก
รักษ์น่านน้ำ รักษ์โลกอย่างยั่งยืน ลอยกระทงบ่อลอยรักษ์โลก
เมืองสุขสยาม ยังคงคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และ ลำคลอง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ได้ร่วมลอยกระทง ที่ผลิตจากใบลาน วัสดุจากธรรมชาติงานฝีมือของชาวเมืองสุโขทัย ใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” บริเวณบ่อภาคใต้ ในวันที่ 1 – 5 พ.ย. 68 นอกจากนี้ยังได้ ร่วมกับ Bangkok River Fest 2025 ผนึกกำลังพันธมิตร และจิตอาสา สานต่อกิจกรรม “คลีนคลอง ปีที่11“ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ส่งต่อกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก”เพื่อนำไปรีไซเคิล ในโครงการ “เก็บกลับ-รีไซเคิล”
นอกจากนี้ในวันที่ 3 – 5 พ.ย.นี้ ร่วมกิจกรรมพิเศษกับ Bangkok River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 สะสมคะแนนกับ SX Application แลกรับของที่ระลึก ณ ประตูสุขสุวรรณศาลาเมืองสุขสยาม ชั้น G ฟรี!
พิเศษ โปรโมชั่นภายในงานร่วมกับธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลดสูงสุด 100บาท เมื่อทานอาหารและซื้อสินค้าที่ร่วมรายการชำระผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย อาทิ KPlus, Pay & Tour, Tag Thai, Alipay, WeChat Pay ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 เมืองสุขสยาม ชั้นG เท่านั้น
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2568 ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟสบุ๊ก SOOKSIAM