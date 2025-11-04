เที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ที่ "อินชอน" ประตูสู่เกาหลี

"อินชอน" จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่กรุงเทพฯ ขยายความร่วมมือเกาหลีและไทยด้านการแพทย์–ท่องเที่ยวครบวงจร
มหานครอินชอนและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวอินชอน ร่วมกับทีมแพทย์อินชอน จัดโรดโชว์และการประชุม B2B งาน “2025 Incheon Medical & Wellness Tourism in Thailand” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ควบคู่ไปกับการผลักดันอินชอนให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับโลก โดยมีโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ และคลินิกความงามระดับแนวหน้าจากเกาหลีใต้ พร้อมด้วยพันธมิตรจากประเทศไทยกว่า 20 สถาบันการแพทย์และผู้แทนภาคธุรกิจสุขภาพเข้าร่วมงาน เพื่อสำรวจศักยภาพด้านการแพทย์และสุขภาพของอินชอน และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกัน
อินชอน: ประตูสู่เกาหลีและศูนย์กลาง Medical & Wellness ระดับโลก
ทีมแพทย์อินชอนตัวแทนจากเกาหลีใต้ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กิล มหาวิทยาลัยกาชน โรงพยาบาลอิน คลินิกศัลยกรรมตกแต่งทามิ ท็อกซ์นฟิล ซองโด และผู้ประกอบการขาเข้า ได้แก่ บริษัท อาร์จี แฟคทอรี่ จำกัด และบริษัท ออคิซ จำกัด ซึ่งคณะผู้แทนได้เน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญขั้นสูงของอินชอน โครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัย และโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมุ่งกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรชาวไทย โดยอินชอนผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ากับทรัพยากรสุขภาพที่มุ่งเน้นการรักษา ทำให้อินชอนเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นสำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยบริการล่าม บริการผู้ช่วยส่วนตัว และโปรแกรมฟื้นฟูก่อนและหลังการรักษา เมืองอินชอนจึงมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แบบครบวงจรอย่างแท้จริงให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ชิน บยองซอล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสวัสดิการเมืองอินชอน กล่าวว่า “ปัจจุบันอินชอนกำลังก้าวสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก (Global Healthcare City) การมาเยือนประเทศไทยของเมืองอินชอนในครั้งนี้คือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีทางการแพทย์อันล้ำสมัยของอินชอน เข้ากับตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย และได้บรรลุข้อตกลงในการพัฒนาแพ็กเกจการแพทย์สุขภาพแบบบูรณาการเฉพาะบุคคล ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยชาวไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้เมืองอินชอนยังมีแผนจะดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการแพทย์ สำหรับประชาชนชาวไทยเพื่อขยายความร่วมมือทางการแพทย์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว เรามั่นใจว่านี่คือคุณค่าที่แท้จริงของ K-Healthcare ครับ”
บริการเด่นและความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถสัมผัสบริการทางการแพทย์และเวลเนสที่หลากหลายในอินชอน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายสูงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะบริการ “ด้านการแพทย์” เน้นที่ ศัลยกรรมตกแต่ง บริการด้านผิวพรรณและความงาม การตรวจสุขภาพเชิงลึก และการรักษาทางทันตกรรม ส่วน “ด้านเวลเนส” เน้นการบำบัดแบบองค์รวม เช่น สปาแบบแพทย์แผนโบราณเกาหลี การบำบัดด้วยธรรมชาติและป่าไม้ โปรแกรมโยคะและสมาธิ ดีท็อกซ์ และคลินิกชะลอวัย รวมถึงประสบการณ์ คาเฟ่เพื่อสุขภาพแบบเกาหลีปัจจุบัน อินชอนได้พัฒนาแพ็กเกจที่ผสานบริการทางการแพทย์ เวลเนส และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เช่น การช็อปปิ้ง และการเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำ K-Culture
จอง โซยอน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวอินชอน กล่าวว่า “ความงามและสปา เป็นหมวดที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ อุตสาหกรรม K-Beauty ของเกาหลีเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และอินชอนก็โดดเด่นด้วยโรงแรมรีสอร์ทระดับพรีเมียม สปาหรู และคลินิกความงามคุณภาพสูงที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สปาหรือบิวตี้โปรแกรมในระยะเวลาสั้น ๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และจีนที่ให้ความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเฉพาะศูนย์สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อินชอน (Incheon Medical Tourism Support Center) ให้บริการคำปรึกษาหลายภาษา การแนะนำโรงพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงการให้ข้อมูลครบวงจรเกี่ยวกับที่พักและการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ”
พัค มีรัน หัวหน้าทีมเมืองอินชอน กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นับเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่สามารถเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2024 อินชอนสามารถดึงดูดผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ถึง 21,387 ราย และได้ดำเนินโครงการพัฒนาคลัสเตอร์บูรณาการด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical-Wellness Convergence Cluster) ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 โครงการนี้คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ไม่เพียงจากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น ที่พัก ร้านอาหาร และการขนส่ง วิสัยทัศน์ระยะยาวของอินชอนคือการก้าวสู่การเป็น “เมืองบูรณาการการแพทย์และสุขภาพ” (Medical-Wellness Convergence City) และยกระดับตนเองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ”
ความร่วมมือเพื่ออนาคต
การจัดงาน “2025 Incheon Medical & Wellness Tourism in Thailand” จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายตลาดของอินชอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอินชอนกำหนดให้ประเทศไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์หลัก สร้างรูปแบบความร่วมมือที่เกื้อกูลกันระหว่างอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวของทั้งไทยและเกาหลี
“เราคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ในประเทศไทยจะช่วยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทั้งสองประเทศ สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์และเวลเนสที่อินชอนในอนาคต นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์และเวลเนสระหว่างไทย–เกาหลีใต้ พร้อมวางรากฐานสู่อนาคตในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทั้งสองภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ชิน บยองซอล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสวัสดิการเมืองอินชอน กล่าวปิดท้าย
