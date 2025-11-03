สีสันแห่งสายน้ำ “มหาลอยกระทง อยุธยา” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนร่วมงาน “Maha Loy Krathong World Event” จัดขึ้นวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ ททท.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กิจกรรม Maha Loy Krathong World Event จัดขึ้นวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2568 สถานที่จัดงาน ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
1. จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยปรับรูปแบบ Mood & Tone ให้เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ไว้อาลัย
2. การแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
3. นิทรรศการเพื่อแสดงถึงความรำลึกถึงพระพันปีหลวง
4. กิจกรรมสาธิตการทำกระทง ขนมไทยโบราณ
5. การจำหน่ายสินค้าและอาหารท้องถิ่น
6. ขบวนแห่ประเพณีวันลอยกระทง
นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ยังมีงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า ปี 2568
จัดงาน : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าวังจันทรเกษม และป้อมเพชรพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดการจัดงาน : ภายในจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีฯ ได้ปรับรูปแบบให้มีกิจกรรมดังนี้ บูธเทิดพระเกียรติฯ โต๊ะหมู่ และจุดลงนามถวายความไว้อาลัย ประดับไฟไม่เน้นสีสัน แจกน้ำพระพุทธมนต์ และจัดสถานที่สำหรับให้ลอยกระทง
จัดโดย: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
งานลอยกระทงอโยธยาราตรี บูชานทีแห่งศรัทธา
จัดงาน : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดงาน : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทอง) จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดการจัดงาน : กิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก ลานวัฒนธรรมย้อนยุค บูธเทิดพระเกียรติฯ โต๊ะหมู่ และจุดลงนามถวายความไว้อาลัย
จัดโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035 796 456
งานเปรียงประทีปศรัทธา ลอยกระทงอยุธยา 2568
จัดงาน : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม
รายละเอียดการจัดงาน : ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ขบวนแห่จองเปรียงแบบเรียบง่าย การประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ โดยงดเสียงดนตรีรื่นเริง กิจกรรม Workshop ทำจองเปรียง ทำกระทง เพ้นท์สี ปั้นกระทงจิ๋ว ออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ฝีมือศิษย์เก่า ศพส. นิทรรศการศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมแต่งชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ชุดไทยอยุธยาตอนต้น และชุดผ้าไทยร่วมสมัย เป็นต้น
**งดการแสดงดนตรีรื่นเริง
จัดโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานลอยกระทงท่าลาน ประจำปี 2568
จัดงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
สถานที่จัดงาน : บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ สะพาน 12 จ.สระบุรี
รายละเอียดการจัดงาน : จัดเวทีเพื่อจัดพิธีแสดงความอาลัย ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และจัดพิธีขอขมาพระแม่คงคา รวมถึงจัดสถานที่ลอยกระทงให้ ออกบูธจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม
**ขอความร่วมมือใส่เสื้อขาวติดโบว์ดำ กางเกง/กระโปรงดำ มาร่วมงานวันลอยกระทง
จัดโดย : เทศบาลตำบลท่าลาน
โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2568
จัดงาน : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
สถานที่จัดงาน : ณ วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดการจัดงาน : การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงเล็ก ประกวดกระทงใหญ่ ออกบูธจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม โดยงดการแสดงดนตรีทุกชนิด
จัดโดย : เทศบาลตำบลแก่งคอย
