“พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” เปิดให้เข้าฟรี ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
“พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568
เปิดเวลา 10.00-15.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์และอังคาร)
สำหรับ “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” เป็นพิพิธภัณฑ์ของสถาบันสิริกิติ์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะชิ้นสำคัญที่มีความงดงามทรงคุณค่าอันเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จากฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เช่น พระที่นั่งพุดตานถมทอง, เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง, บุษบกมาลา, ฉากผ้าปักหิมพานต์, ฉากไม้แกะสลักเรื่องสังข์ทองและหิมพานต์ ฯลฯ ซึ่งเคยจัดแสดงในนาม นิทรรศการศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนจะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวบรวมผลงานของช่างสถาบันสิริกิติ์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานตั้งแต่เริ่มทำในระยะแรกๆ จนถึงผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่ช่างสถาบันสิริกิติ์รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน
จาก โรงฝึกศิลปาชีพ ในสวนจิตรลดา หรือปัจจุบัน คือ “สถาบันสิริกิติ์” ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัว ชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากจน ไม่มีที่ทำกิน เมื่อครั้งเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ ทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือดีมาถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์
จากผู้ที่ ไม่มีพื้นฐานงานศิลปะ ใช้ความวิริยะอุตสาหะพัฒนาทักษะจนกลายเป็น “ช่างสถาบันสิริกิติ์” ด้วยสองมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ไม่มีแบบ ไม่มีพิมพ์ ไม่มีหุ่น ผลงานบางชิ้นใช้เทคนิคที่มีรากฐานจากศิลปะไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา และหลายชิ้นถูกสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคที่คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบล เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline