เช็กอิน 14 ไฮไลต์ “วิจิตรเจ้าพระยา - แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน”

“งานวิจิตรเจ้าพระยา 2568” ปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน” ชูไฮไลต์การแสดงโดรนแทนพลุ เพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
เตรียมพบกับ “VIJIT CHAO PHRAYA 2025 แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน” กับพื้นที่จัดการแสดงสุดตระการตา บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 8 - สะพานพระราม 3) กรุงเทพมหานคร
1.สะพานพระราม 8
จัดแสดงภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาสายธาราสู่รามา 8" น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการแสดงแสง สี เสียง ในโทน สีฟ้า-สีขาว-สีเหลืองทอง สีประจำของพระองค์ท่าน สลับกับการแสดงแสง สี ของธงไตรรงค์ของธงชาติไทยและการแสดงเลเซอร์ลวดลายภาพตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านสลับกับลวดลายภาพดอกมะลิ ที่สะท้อนถึง “แม่แห่งแผ่นดินและแม่ของปวงชนชาวไทย
2.พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-ปากคลองดุสิต (โรงพยาบาลศิริราช)
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "สายธาราพระเมตตาสู่ขุนเขา" นำเสนอแสง สี แห่งพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของแม่แห่งแผ่นดินไทย ที่ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ สู่ชาวดอยที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปเยื่อนเพื่อประชาชนชาวไทย ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพเสมือนเป็นดั่งแสงแห่งความหวังในชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3.พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (โรงพยาบาลศิริราช)
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งเวลามหาธาราสู่ปวงชน" ด้วยการนำเสนอเรื่องราวผ่านแสง สีแห่งการเยียวยาที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงผลักดันการแพทย์และแพทย์อาสารวมหน่วยแพทย์พระราชทาน
4.อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา กองทัพเรือ
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Might of the Thai Navy มหานุภาพ ราชนาวีไทย” โดยใช้เทคนิค Light & Sound และผสมผสานสร้างลวดลายด้วย Laser มอบความสวยงามให้กับอาคารสำนักงานราชนาวิกสภา กองทัพเรือ ด้วยโทนสีฟ้า สีขาวและสีทอง สลับกับสีของธงชาติไทย
5.สวนนาคราภิรมย์
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Chao Phraya Rhapsody บทกวีแห่งเจ้าพระยา" Light Installation และหุ่นบัลเลต์เรื่องแสง ถ่ายทอดการบรรจบกันของศิลปะ แสง และธรรมชาติ ผ่านพลังเสียงโอเปร่าที่ทรงพลัง ผสานกราฟิกสายน้ำเจ้าพระยา และระบำแสงอันพลิ้วไหว ดุจจิตวิญญาณแห่งสายน้ำที่โอบล้อมผู้คน ถ่ายทอดทั้งพลัง ความศักดิ์สิทธิ์ และความอ่อนโยนของเจ้าพระยา ในฐานะสายชีวิตของแผ่นดินไทย
6.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Dawn of Siam อรุณรุ่งแห่งมหานครสยาม ถ่ายทอดความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณฯ อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร และวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านการแสดง Light & Sound ที่จะสาดส่อง Laser เปลี่ยนพระปรางค์ให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งแสงสว่าง
7.ป้อมวิไชยประสิทธิ์
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Guardians of the Sea ผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเล" ของการแสดง แสง สี ถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของท้องทะเลไทย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ของชาติ และความกล้าหาญของผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องผืนน้ำ และอาณาเขตทางทะเล ถ่ายทอดพลังอันยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือที่เชื่อมโยงกับความศรัทธาและความรักในผืนแผ่นดินไทย
8.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Lamp of Kindred Spirit ธรรมประทีปแห่งกัลยาณมิตร" ใช้เทคนิค Illumination และ Light Mapping ที่เป็นภาพมือสองข้างค่อยๆ ประคองแสงไฟเล็กๆ และสายน้ำที่พลิ้วไหวก่อนแตกกระจายออกเป็นประกายดาวเปรียบเหมือนความเมตตาที่แผ่ไปไม่สิ้นสุดด้วยแสงที่ส่องสว่างอย่างนุ่มนวลและอบอุ่นจากริมฝั่งแม่น้ำราวกับตะเกียงธรรมที่โอบอุ้มผู้คน ถ่ายทอดคุณค่าของคำว่า "กัลยาณมิตร" ในความหมายแท้จริง
9.สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
การแสดงพิเศษ การแสดงโดรน จัดแสดงภายใต้แนวคิด "แสงแห่งสยามแม่ของแห่งแผ่นดิน" ถ่ายทอดเรื่องราว พระราชกรณียกิจต่างๆ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้ ทรงถ่ายทอดและส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนไทยเป็นไทยที่เป็นปึกแผ่นและเป็นชาติไทยที่เข้มแข็ง
รวมทั้งจัดแสดงภายใต้แนวคิด "Threads of Glory สายใยแห่งความรุ่งเรือง" ถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยในฐานะแผ่นดินแห่งความสงบสุขและความร่วมใจของผู้คน ผ่านศิลปะ แสง สี และเสียง ที่ผสานเทคโนโลยีลงบนโครงสร้างสะพาน ด้วยม่านสกรีนตาข่าย เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพวัฒนธรรม ความรุ่งเรือง และเรื่องราวความสามัคคีของสังคมไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งสะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นเส้นทางเชื่อมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
10.สะพานพระปกเกล้า
จัดแสดงภายใต้แนวคิด 'Landmark Luminary Golden Threads สายใยทองแห่งสยาม" ถ่ายทอดความรุ่งเรือง และเอกลักษณ์ของไทยผ่าน แสง สี และแลนด์มาร์ก ชื่องาน "Vijit" ขนาดรวม 15 เมตรบนสะพาน
11.ตึกร้าง (ซอยล้ง 1919)
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Siam Ghostly Heritage สยามวิญญาณรัตติกาล ถ่ายทอดความเชื่อและวัฒนธรรมไทย ผ่านผีพื้นบ้านริมน้ำที่ปรากฏบนอาคารเก่า ด้วยเทคนิค แสง สี Light On Ballon แสงและเงาสร้างบรรยากาศลึกลับด้วยบอลลูนลมรูปผีเปรตบนตัวอาคาร
12.วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Beacon of Ambition แสงไฟแห่งความรุ่งเรือง" ด้วยการใช้ แสง สี เสียง และการแสดงลวดลาย ผ่าน Projection Mapping สาดส่องเปล่งประกายส่องนำทาง ที่จะนำเสนอเรื่องราวของเส้นทางสู่ความเจริญงอกงามและความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นหนทางของความสำเร็จ
13.ไอคอนสยาม
จัดแสดงต้นคริสต์มาสภายใต้แนวคิด "The Thai-conic Lighting Symphony" ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแสง สี เสียงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านบทเพลง อันทรงคุณค่าและการแสดงอันตระการตา โดยผสมผสานเสียงดนตรีไทยและสากลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ที่ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความงดงามของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย บทเพลงประพันธ์ โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลก The Charles Ives Awards จาก The American Academy of Arts and Letters พร้อมชมการแสดงต่อเนื่องด้วย "ICONIC Multimedia Water Feature" การแสดงระบำสายน้ำประกอบแสง สี เสียงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ถ่ายทอดความอ่อนช้อยแห่งสายน้ำและท่วงทำนองอันทรงพลังแห่งความจงรักภักดี เพื่อส่งต่อความสุข ความอบอุ่นและความสว่างไสวแห่งฤดูกาลแห่งความสุขให้กับทุกคน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
14.ปั้นจั่น / เครนก่อสร้างทางน้ำ (บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด)
จัดแสดงภายใต้แนวคิด "Crystal of Life ดวงแสงแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” แสง สี สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่าง "ธรรมชาติ" และ "เมือง" Art Installation ขนาดใหญ่ส่องแสงกลางสายน้ำเจ้าพระยาเชิญให้ผู้คนร่วมรักษาความงดงามของโลกไว้ด้วยกัน ภายในทรงกลมใสแต่ละลูกเปล่งประกายสีเขียวเรืองรอง ขณะที่ "มือแห่งชีวิต" ซึ่งผุดขึ้นจากสายน้ำ คือ สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของมนุษย์ในการดูแลโลกในนี้ให้คงอยู่ต่อไป
บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 8 - สะพานพระราม 3) กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568
18.00 น. - 22.00 น.