น้ำตกแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “น้ำตกสิริธาร” พระนามพระราชทานในสมเด็จพระพันปีหหลวง

กรมอุทยานฯ ชวนตามรอยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ “น้ำตกสิริธาร” น้ำตกแห่งพระมหากรุณาธิคุณ อช.ดอยอินทนนท์ ซึ่งชื่อของน้ำตกแห่งนี้เป็นนามพระราชทานในพระองค์ท่านที่เปี่ยมด้วยความหมายเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 47
กรมอุทยานฯ ได้เปิดเผยเรื่องราวของ “น้ำตกสิริธาร” บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากน้ำตกแห่งนี้จะมีความสวยงามแล้ว ชื่อของน้ำตกแห่งนี้ก็มีความสละสลวยไม่แพ้กัน โดยเป็นนามพระราชทานในสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งทางกรมอุทยานได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่า
น้ำตกสิริธาร เป็นน้ำตกงดงามนามพระราชทานที่เปี่ยมด้วยความหมายและพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดิมมีชื่อว่า “น้ำตกป่าคา” ภายหลังเมื่อพระองค์เสด็จทอดพระเนตรน้ำตกแห่งนี้ถึงสองครั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 และวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “น้ำตกสิริธาร” อันหมายถึง “สายน้ำที่งดงามและเป็นสิริมงคล”
พระราชทานนาม “สิริธาร” ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แสดงถึงพระปรีชาญาณของพระเมตตาธิคุณที่ทรงมีต่อทรัพยากรธรรมชาติของชาติไทย โดยเฉพาะผืนป่าและสายน้ำแห่งดอยอินทนนท์ อันเป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิง
น้ำตกสิริธารตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 22 ของทางขึ้นดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลมาจากลำน้ำแม่กลาง มีความสูงราว 50 เมตร ลดหลั่นลงมาอย่างงดงามท่ามกลางผืนป่าเขียวขจี แม้ไม่สามารถลงเล่นน้ำหรือเข้าไปใกล้ตัวน้ำตกได้ แต่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสายน้ำตกได้อย่างชัดเจนในระยะประมาณ 50 เมตร
น้ำตกสิริธารจึงนับเป็นหนึ่งในน้ำตกสำคัญแห่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้วยความงดงามทางธรรมชาติ หากยังเปี่ยมด้วยความหมายอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ภายใต้พระบารมีและพระเมตตาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่ง “ป่า” ที่คอยหล่อเลี้ยง “สายน้ำ” ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์.
