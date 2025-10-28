โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ปี 68 จัดแสดงตามกำหนดเดิม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สัตยาพาลี ซ้อมใหญ่วันแรกมีความพร้อมมากกว่า 90 % การแสดงครั้งนี้ถือเป็นการหลอมรวมดวงใจชาวโขนมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแสดงโขนของไทย
วันนี้ (28 ตุลาคม 2568) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองประธานกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สัตยาพาลี” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขน เพื่อสืบทอด ธำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้กำกับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวว่า ได้มีการปรับบทถวายพระพรเป็นบทอาศิรวาทแสดงความอาลัยมีความพร้อมกว่าร้อยละ 90 เหลือเพียงการเก็บงานประกอบฉากและด้านเทคนิค โดยวันนี้ทำการซ้อมใหญ่เป็นครั้งแรก ซึ่งการแสดงโขนครั้งนี้ถือเป็นการหลอมรวมดวงใจชาวโขนมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแสดงโขนของไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก ซึ่งเนื้อหาของเนื้อเน้นความกตัญญูความสามัคคี ซื่อสัตย์ ที่สำคัญในเนื้อหาจะมีคำสอน ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มาชมแต่งกายไว้ทุกข์อย่างเหมาะสมตามจารีต
ด้านนางนฤมล ล้อมทอง กรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวว่า ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิดำเนินการจัดแสดงโขนส่งเสริมศิลปาชีพในปีนี้ต่อไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนที่อันทรงคุณค่าของชาติ และจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวโขนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ทุกคนในการทุ่มเทการแสดงอย่างสุดความสามารถ
โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สัตยาพาลี กำหนดจัดแสดงขึ้นใน วันที่ 6 พฤศจิกายน –8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท) จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com
