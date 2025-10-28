ข้อควรรู้ “การแต่งกายให้เหมาะสม” ในการเข้า ถวายสักการะพระบรมศพ

กทม. แจ้งคำแนะนำเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พร้อมได้จัดเตรียมกระโปรงและผ้าถุงให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศแนะนำเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง รายละเอียดดังนี้
▪️ประชาชนทั่วไป
- ผู้ชาย เสื้อสีดำมีปก เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำ กางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพ
- ผู้หญิง เสื้อมีแขนไม่รัดรูป กระโปรง/ผ้าถุงยาวคลุมเข่า
▪️นักเรียน นักศึกษา
สวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ
✖️งดสวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้นเหนือเข่า กางเกงขาสั้น และกางเกงยีนส์
▪️ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
- เสื้อเชิ้ตสีดำหรือสีขาวผูกเน็กไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ และสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ด้านซ้าย
- ชุดสุภาพตามรัฐพิธี สีดำล้วน กระโปรงยาวคลุมเข่า
กรณีแต่งกายไม่เหมาะสม ทาง กทม. มีบริการให้ยืมกระโปรง-ผ้าถุงฟรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาจไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมตามคำแนะนำการแต่งกายในการเข้าถวายสักการะ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดเตรียมกระโปรงและผ้าถุงให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่
สำหรับขั้นตอนการ ยืม - คืน กระโปรง/ผ้าถุง
1. ผู้รับบริการยื่นบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ในการลงทะเบียน ณ จุดยืมผ้าถุง อุโมงค์หน้าพระลาน
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและส่งคืนบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ให้ผู้รับบริการ
3. ผู้รับบริการคืนผ้าถุง ณ จุดคืนผ้าถุง บริเวณทางออกประตูวิมานเทเวศร์
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline