เปิดขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง แจ้งรายละเอียดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ได้ประกาศถึงขั้นตอนในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายละเอียดคือ
ขั้นตอนสำหรับประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
1. ผ่านจุดคัดกรองที่ผ่ากลางสนามหลวงเพื่อรับอาหาร น้ำดื่ม
2. จัดลำดับ/นั่งพักคอย ก่อนลงอุโมงค์หน้าพระลาน
3. ลงอุโมงค์หน้าพระลาน ฝั่งสนามหลวงเข้าที่นั่งตามลำดับ/ขึ้นอุโมงค์ หน้าพระลาน ฝั่งประตูมณีนพรัตน์
4. เดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ ผ่านจุดคัดกรองอีกรอบ
ด้านเฟซบุ๊กเพจ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดผังเส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.00 น.
พร้อมให้รายละเอียดดังนี้
1. ประชาชนเดินเข้าสู่ท้องสนามหลวง บริเวณฝั่งอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
2. นั่งรอที่เต็นท์จุดพักคอยตามลำดับคิว
3. เจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณทางลง ประตู 1 ซึ่งจะมีเก้าอี้ไว้บริการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย
4. เจ้าหน้าที่จะพาไปยังจุดคัดกรอง บริเวณประตูมณีนพรัตน์ ทางเข้าพระบรมมหาราชวัง
5. ผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระ และเครื่องสแกน จากนั้นพักรอบริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
6. เมื่อสักการะพระบรมศพเรียบร้อยแล้วให้ออกทางออกบริเวณประตูวิมานเทเวศร์
7. ประชาชนผู้เข้าถวายสักการะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ สีดำ คอปก งดกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถุง คลุมเข่าสีดำเท่านั้น
