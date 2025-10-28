เตรียมพบกับรถไฟ “Kiha 40” เส้นทาง “มักกะสัน–อยุธยา” พร้อมเปิดให้บริการต้นปี ‘69

การรถไฟฯ ทดสอบเดินขบวนรถดีเซลราง Kiha 40 เสมือนจริง เส้นทางมักกะสัน–อยุธยา เตรียมพร้อมให้บริการต้นปี 2569
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ดำเนินการทดสอบเดินขบวนรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40 จากโรงงานรถไฟมักกะสันไปยังสถานีอยุธยา เพื่อทดสอบสมรรถนะของขบวนรถในสภาพการเดินรถเสมือนจริง หลังจากที่ผ่านการทดสอบด้านวิศวกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งการทดสอบอยู่กับที่ (Static Test) และการทดสอบขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Test)
สำหรับการทดสอบดังกล่าว ครอบคลุมการตรวจวัดและประเมินผลในด้านต่าง ๆ อาทิ อัตราเร่ง (Acceleration) ระยะเบรก (Brake Distance) อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) แรงดันห้ามล้อ (Brake Force) ระดับเสียง (Noise Test) การสั่นสะเทือน (Riding Comfort) ตลอดจนการวัดอุณหภูมิล้อ แท่งห้ามล้อ หม้อเพลา อุณหภูมิภายในตัวรถ และค่าความสว่างภายในขบวน โดยทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากล IEC 61133 และผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของการรถไฟฯ อย่างสมบูรณ์
การทดสอบครั้งนี้ถือเป็นการจำลองการเดินขบวนเสมือนจริง โดยมีการทดลองหยุดรับ–ส่งผู้โดยสารในช่วงสถานีหลัก ได้แก่ ดอนเมือง รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และอยุธยา เพื่อประเมินความพร้อมของระบบขบวนรถให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ยังทดสอบการใช้งานห้องน้ำระบบปิดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นแบบสุขานั่งสมัยใหม่ ระบบกระจายเสียงภายในขบวน และระบบปรับอากาศ เพื่อยกระดับความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้วย
ทั้งนี้ การปรับปรุงขบวนรถดีเซลราง Kiha 40 และ Kiha 48 จะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2568 จำนวน 4 คัน และจะแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก 2 คันในช่วงต้นปี 2569 รวมทั้งหมด 6 คัน โดยการรถไฟฯ มีแผนนำรถชุดนี้ให้บริการในเส้นทางแรก กรุงเทพ–ดอนเมือง–อยุธยา ภายในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งจะจัดทำตารางการเดินรถให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับในระยะต่อไป การรถไฟฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงขบวนรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40/48 เพิ่มเติมอีก เพื่อขยายการให้บริการในเส้นทางอื่น ๆ เช่น กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพ–นครปฐม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวก ปลอดภัย และมีมาตรฐานยิ่งขึ้นให้กับประชาชน
